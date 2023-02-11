شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط جوجل لجعل هواتف المستخدمين أمنة مع أندرويد 14؟ والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشركة: "يواصل Android 14 عملنا لتحسين إنتاجيتك كمطورين ، إلى جانب تحسينات للأداء والخصوصية والأمان وتخصيص المستخدم".
من أجل تعزيز أمان هاتف Android ، سيحد Android 14 من أذونات التطبيقات من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة لواجهة برمجة التطبيقات بما في ذلك:
- تبادل بيانات التطبيقات المحدود: سيتعين على التطبيقات أن تعلن بالتفصيل كيف تخطط تطبيقاتها لاستخدام ميزات هاتف معينة، وسيكون تبادل البيانات بين التطبيقات محدودًا ، وستكون الملفات الإضافية التي يتم تنزيلها بواسطة التطبيقات للقراءة فقط.
-حظر تثبيت التطبيقات الضارة: ميزة أمان أخرى مميزة في Android 14 تحظر تثبيت التطبيقات الضارة. تستهدف هذه التطبيقات مستويات أقدم لواجهة برمجة التطبيقات مما يسمح لها بسهولة إساءة استخدام الأذونات الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك ، سيحد Android 14 أيضًا من إرسال "النوايا" (رسالة يتم إرسالها بواسطة أحد التطبيقات لطلب أي إجراء من أحد مكونات التطبيق الأخرى) التي ليس لها مستلم محدد. مع هذا التقييد ، لن تتمكن البرامج الضارة من اعتراض هذه النوايا.
- تحميل رمز ديناميكي أكثر أمانًا: ستعمل ميزة الأمان الثالثة هذه على تقييد الملفات التي يتم تنزيلها بواسطة أحد التطبيقات إلى وضع القراءة فقط، و يحدث عادةً أن يتم إدخال رموز ضارة في ملفات إضافية يتم تنفيذها عند اكتمال التنزيل. نظرًا لأن كل هذه الملفات أصبحت للقراءة فقط ، فلن يتمكن المتسللون من تنفيذ الأكواد الضارة.
سيمنع Android 14 أيضًا تثبيت التطبيقات الضارة التي تستهدف إصدارات SDK أقل من 23 (Android 6.0)، وقالت جوجل: "غالبًا ما تستهدف البرامج الضارة مستويات واجهة برمجة التطبيقات القديمة لتجاوز إجراءات حماية الخصوصية والأمان التي تم تقديمها في إصدارات Android الأحدث".