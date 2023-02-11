شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط جوجل لجعل هواتف المستخدمين أمنة مع أندرويد 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن أول معاينة للمطورين لنظام Android 14 مع التركيز على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، وفي حين أن هناك عددًا من الميزات الأخرى ، إلا أن الأمان يعد أمرًا حيويًا من وجهة نظر المستخدمين، وسيعمل تحديث Android التالي أيضًا على تحسين النظام عن طريق منع البرامج الضارة من إساءة استخدام أذونات الوصول.

وقالت الشركة: "يواصل Android 14 عملنا لتحسين إنتاجيتك كمطورين ، إلى جانب تحسينات للأداء والخصوصية والأمان وتخصيص المستخدم".

من أجل تعزيز أمان هاتف Android ، سيحد Android 14 من أذونات التطبيقات من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة لواجهة برمجة التطبيقات بما في ذلك:

- تبادل بيانات التطبيقات المحدود: سيتعين على التطبيقات أن تعلن بالتفصيل كيف تخطط تطبيقاتها لاستخدام ميزات هاتف معينة، وسيكون تبادل البيانات بين التطبيقات محدودًا ، وستكون الملفات الإضافية التي يتم تنزيلها بواسطة التطبيقات للقراءة فقط.

-حظر تثبيت التطبيقات الضارة: ميزة أمان أخرى مميزة في Android 14 تحظر تثبيت التطبيقات الضارة. تستهدف هذه التطبيقات مستويات أقدم لواجهة برمجة التطبيقات مما يسمح لها بسهولة إساءة استخدام الأذونات الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيحد Android 14 أيضًا من إرسال "النوايا" (رسالة يتم إرسالها بواسطة أحد التطبيقات لطلب أي إجراء من أحد مكونات التطبيق الأخرى) التي ليس لها مستلم محدد. مع هذا التقييد ، لن تتمكن البرامج الضارة من اعتراض هذه النوايا.

- تحميل رمز ديناميكي أكثر أمانًا: ستعمل ميزة الأمان الثالثة هذه على تقييد الملفات التي يتم تنزيلها بواسطة أحد التطبيقات إلى وضع القراءة فقط، و يحدث عادةً أن يتم إدخال رموز ضارة في ملفات إضافية يتم تنفيذها عند اكتمال التنزيل. نظرًا لأن كل هذه الملفات أصبحت للقراءة فقط ، فلن يتمكن المتسللون من تنفيذ الأكواد الضارة.

سيمنع Android 14 أيضًا تثبيت التطبيقات الضارة التي تستهدف إصدارات SDK أقل من 23 (Android 6.0)، وقالت جوجل: "غالبًا ما تستهدف البرامج الضارة مستويات واجهة برمجة التطبيقات القديمة لتجاوز إجراءات حماية الخصوصية والأمان التي تم تقديمها في إصدارات Android الأحدث".