شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتائج مختلطة فى محاولات سبيس إكس إطلاق محركات ستارشيب الـ 33 فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت SpaceX أول اختبار كامل لإطلاق النار الثابت لـ Starship ، إن لم يكن بطريقة تجعل أول رحلة اختبار مدارية الشهر المقبل تبدو واقعية، وفقا لتقرير engadget.

وكانت الشركة تأمل في إطلاق جميع محركات Raptor البالغ عددها 33 في وقت واحد ، لكن Elon Musk أشار إلى أن محركين لم ينجحا فقد أغلق فريق المهمة أحدهما قبل بدء التشغيل ، بينما "أوقف الآخر نفسه، ومع ذلك فإن الـ 31 التي أطلقت النار استمرت طوال المدة ، ويدعي ماسك أن هذا كافٍ للوصول إلى المدار.

في حين أن آخر اختبار حريق ثابت لـ SpaceX في نوفمبر كان ناجحًا ، فإن الشركة أشعلت 14 فقط من محركات Raptor المعززة، كما ترسل المركبة الفضائية في عدة رحلات تجريبية ناجحة قبل أن تتمكن من نقل رواد الفضاء من وإلى القمر.

كما قال رئيس الشركة جوين شوتويل في المؤتمر السنوي للنقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفيدرالية ، يتعين على المركبة الفضائية أن تطير "مئات الرحلات قبل أن تطير [الناس]." كما ذكّرت الجميع بأن أول رحلة لـ Starship "هي حقًا رحلة تجريبية" وأن "الهدف الحقيقي بالنسبة لها هو عدم تفجير منصة الإطلاق ."

وفى منتصف عام 2022 ، أجرت سبيس إكس اختبارًا صُمم لتدوير جميع المحركات البالغ عددها 33 في النموذج الأولي سوبر هيفيز بوستر 7، وكانت الشركة تهدف إلى معاينة تسلسل بدء تشغيل السيارة ، لكن الداعم اشتعلت فيه النيران أثناء العملية في منشأة بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وكشف رئيس شركة SpaceX Elon Musk على تويتر أن المشكلة التي تسببت في الانفجار كانت "خاصة باختبار بدء دوران المحرك" ، لأن محرك Raptor لديه تسلسل بدء معقد.