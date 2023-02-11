شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس" تنشر صورة جبل الجليد الذي انفصل عن القارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مؤسسة "روس كوسموس" صورة التقطها القمر الصناعي الروسي "ميتيور-إم" لجبل الجليد الذي انفصل عن القارة القطبية الجنوبية.

وجاء في بيان المؤسسة المنشور في قناتها بشبكة "تيليجرام"، "تراقب أقمار "روس كوسموس" حركة الجبل الجليدي الضخم A-74 الذي تبلغ مساحته 1550 كيلومترا مربعا، الذي انفصل عن الجرف الجليدي في برانت بالقارة القطبية الجنوبية. يبلغ سمك الجليد في منطقة الانفصال 150 مترا".

وتظهر في الصورة الشقوق المتكونة بين الجبل الجليدي وكتلة جليد القطب الجنوبي، وهذا يشير إلى أن الصورة التقطت قبل ابتعاد الجبل الجليدي عن الكتلة الرئيسية.

ويذكر أن المهمة الرئيسية للقمر الصناعي "ميتيور-إم" هي مراقبة الغيوم المحلية والعالم وسطح كوكب الأرض والغطاء الجليدي والثلجي على كوكبنا.