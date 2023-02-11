شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر يجنى ملايين الدولارات من حسابات تنشر محتوى مشبوها ومؤامرات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يربح موقع تويتر ملايين الدولارات من مجرد حفنة من أكثر مستخدميه سيئ السمعة ، وفقًا لما ذكره تقرير جديد، ويقول بحث جديد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) أن تويتر "سيحقق ما يصل إلى 19 مليون دولار سنويًا من عائدات الإعلانات" من 10 حسابات فقط تم حظرها من قبل على المنصة، وفقا لتقرير engadget.

ونظر التقرير في التعامل الحالي مع 10 حسابات تم حظرها سابقًا بسبب "نشر محتوى بغيض ومؤامرات خطيرة، وتمت إعادة الحسابات إلى وضعها السابق بعد استيلاء إيلون ماسك على موقع تويتر.

وتضم المجموعة عددًا من الحسابات رفيعة المستوى المرتبطة بنظريات التطرف والتآمر ، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى المؤثر أندرو تيت ، ومؤسس ديلي ستورمر أندرو أنجلين ، ومناهض التجاوزات البارز روبرت مالون وبوابة بونديت.

ومن أجل تقدير مدى وصولهم ومشاركتهم ، قام المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان بتحليل ما يقرب من 10000 تغريدة من هذه الحسابات خلال فترة 47 يومًا في ديسمبر ويناير.

ووفقًا لتحليلهم كتبوا : فى المتوسط ​​اليومي تلقت التغريدات من الحسابات العشرة إجمالي 54 مليون ظهور، ويتوقع هذا المتوسط ​​على مدار 365 يومًا ، ومن المتوقع أن تصل الحسابات إلى ما يقرب من 20 مليار مرة ظهور على مدار العام".

ومن أجل تحديد مقدار عائدات الإعلانات التي قد تولدها مرات الظهور هذه لتويتر ، يقول CCDH إنه أنشأ ثلاثة حسابات جديدة على Twitter تبعت فقط المستخدمين العشرة المذكورين في التقرير.

ووجد المؤلفون أن الإعلانات تظهر مرة واحدة كل 6.7 تغريدة، وباستخدام بيانات من شركة التحليلات Brandwatch ، والتي تقدر أن "إعلانات Twitter تكلف في المتوسط ​​6.46 دولارًا لكل 1000 ظهور" ، وتوصل CCDH إلى "رقم إجمالي يصل إلى 19 مليون دولار من عائدات الإعلانات السنوية المقدرة عبر الحسابات".

وعلى الرغم من أن التقديرات لا تمثل حسابًا دقيقًا للمقدار الذي يمكن أن يحققه Twitter من هؤلاء المستخدمين ، إلا أنه يوضح مدى أهمية عدد صغير من الحسابات شديدة الاستقطاب بالنسبة للمنصة، كما أنه يسلط الضوء على مقدار ما يمكن أن يكسبه Twitter من خلال إعادة المزيد من المستخدمين المثيرين للجدل.

وتم حظر جميع الحسابات المذكورة في التقرير نهائيًا من Twitter ، ولكن أعيدت بعد أن قال Musk إنه سيقدم عفو عام للمستخدمين الذين لم يخالفوا القانون، و أعلن Twitter أيضًا مؤخرًا عن خطط للسماح لمزيد من المستخدمين المحظورين سابقًا لاستئناف تعليقهم.

وفى الوقت نفسه ، اتخذت الأعمال الإعلانية فى تويترضربة كبيرة منذ استيلاء المسك، وانسحب عدد من المعلنين البارزين من المنصة ، وانخفضت الإيرادات بنسبة تصل إلى 40% ، وفقًا لـ التقارير من منهاج.

ويشير التقرير أيضًا إلى عدة حالات ظهرت فيها إعلانات من معلنين بارزين بجوار منشورات مسيئة وتحريضية من هؤلاء المستخدمين، على سبيل المثال ، إعلان Prime Video الموجود مباشرة أسفل تغريدة من Andrew Anglin تنص على أن "المهنة الوحيدة التي تستطيع المرأة فعلاً القيام بها على أساس الجدارة هي الدعارة، ويسلط التقرير الضوء أيضًا على إعلان من اتحاد كرة القدم الأميركي ، ظهر مباشرة أسفل تغريدة معلومات خاطئة حول لقاحات COVID-19.

وكتب CCDH: "يؤكد هذا العمل أن Twitter كان يعرض إعلانات بجوار كل حساب من الحسابات السامة التي حققنا فيها ، على الرغم من حقيقة أن الأفراد الذين يقفون وراءها معروفون بالترويج لآراء الكراهية والأكاذيب".