شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX ترفض استخدام أوكرانيا لأقمار ستارلينك فى الأعمال العسكرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد SpaceX من Elon Musk دائما تزويد أوكرانيا بخدمة Starlink لأنها تصد الغزو الروسي ، لكنها ليست سعيدة بكل استخدام لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفقا لتقرير engadget.

ويخبر رئيس العمليات جوين شوتويل الضيوف في مؤتمر إدارة الطيران الفيدرالي أن سبيس إكس تعترض على استخدامات ستارلينك للتحكم في الطائرات العسكرية بدون طيار، في حين أن الشركة لا تمانع في استخدام الجنود للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للاتصالات ، فإن هذا لا يعني أن يتم استخدام النظام الأساسي "لأغراض هجومية" ، كما يقول شوتويل.

ويضيف المدير التنفيذي أن SpaceX يمكن أن تحد من قدرة أوكرانيا على استخدام Starlink مع الطائرات القتالية بدون طيار ، وقد فعلت ذلك بالفعل، ولم توضح الشركة كيف تقيد الاستخدام في هذا المجال.

وتقول أوكرانيا إنها ليست منزعجة، وقال سكرتير مجلس الأمن القومي أوليكسي دانيلوف لصحيفة واشنطن بوست إن البلاد لا تعتمد فقط على ستارلينك في العمليات العسكرية ، وقد تحتاج فقط إلى "تغيير وسائل الهجوم" في بعض الحالات، وفي غضون ذلك يجادل أنطون جيراتشينكو مستشار وزارة الداخلية بأن أوكرانيا "تحرر (تحرر)" بدلاً من مهاجمتها ، وأن ستارلينك أنقذ "مئات الآلاف من الأرواح".

وأثبت برنامج Starlink أهميته للحياة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي، وتستخدم الدولة الخدمة لربط المدنيين والوكالات الحكومية والوحدات العسكرية التي لا يمكنها الاعتماد على الوصول إلى الإنترنت الأرضي، وبالنسبة للطائرات بدون طيار يمكن أن يسمح ذلك لأوكرانيا بتنسيق رحلات الاستطلاع والاستهداف بعيد المدى والهجمات بالقنابل.

ولدى SpaceX علاقة مثيرة للجدل مع أوكرانيا حيث سارعت الشركة إلى توفير محطات Starlink الطرفية بعد فترة وجيزة من بدء الحرب ، وإن كان ذلك بمساعدة الحكومة الأمريكية، واشتكى ماسك من أن تمويل الخدمة أصبح مكلفًا للغاية ، لكنه غير رأيه بعد فترة وجيزة، وبينما أبرمت أوكرانيا صفقة في ديسمبر للحصول على آلاف المحطات بمساعدة الاتحاد الأوروبي ، فقد جاء ذلك بعد أسابيع فقط من ارتفاع حاد في الأسعار .