علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لهذا السبب فشلت Virgin Orbit في إطلاق صاروخ LauncherOne

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القاهرة - سامية سيد - أعلن دين هارت المدير العام لشركة Virgin Orbit أن سبب فشل إطلاق صاروخ LauncherOne هو استخدام قطعة رخيصة في الصاروخ.

 

وتشير SpaceNews إلى أن هارت في ندوة SmallSat في ماونت فيو بكاليفورنيا، أعلن أن سبب فشل إطلاق الصاروخ LauncherOne في شهر يناير الماضي هو فلتر غير مكلف.

 

ويقول هارت: "كل شيء حاليا يشير إلى أن الفلتر كان في موضعه، عندما جرت عملية تجميع الصاروخ، ولكن تبين أنه لم يكن هناك عند تشغيل محرك المرحلة الثانية للصاروخ، وهذا يعني أنه أزيح من مكانه".

 

ويضيف، لن تستخدم الشركة هذه القطعة مستقبلا في صواريخها.

 

وكانت الشركة قد أطلقت مهمتها التاريخية "Start Me Up" من Spaceport Cornwall في 9 يناير، وبدا أن الأمور تسير بسلاسة في البداية. تمكن صاروخ Virgin's LauncherOne من الانفصال عن طائرته الحاملة ، وأبلغت الشركة عن فصل مرحلي ناجح، لكن سرعان ما اتضح أن الصاروخ لم يكن قادرًا على الوصول إلى المدار كما هو مخطط له. 

 

وقال متحدث باسم الشركة لـ Engadget في ذلك الوقت: " شهدت المرحلة العليا من الصاروخ حالة شاذة ، وأنهت قبل الأوان أول حرق للمرحلة العليا." وأضافوا: "أنهى هذا الحدث المهمة ، مع عودة مكونات الصاروخ وحمولته إلى الأرض ضمن ممر الأمان المعتمد دون الوصول إلى المدار على الإطلاق". 

 

وكان صاروخ LauncherOne للمهمة يحمل أقمارًا صناعية من سبعة عملاء، بما في ذلك الجهات الحكومية، وكانت إحدى حمولاتها عبارة عن مشروع مشترك بين مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في المملكة المتحدة ومختبر أبحاث البحرية الأمريكية يسمى CIRCE (تجربة CubeSat لإعادة بناء الغلاف الأيوني المنسقة). وعدت شركة Virgin Orbit بإجراء تحقيق كامل في السبب الجذري للشذوذ ، لكنها لم تنتظر عودة النتائج قبل الإعلان عن أنها ستحاول إطلاقًا جديدًا في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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