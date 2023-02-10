شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب فشلت Virgin Orbit في إطلاق صاروخ LauncherOne والان مع تفاصيل الخبر
وتشير SpaceNews إلى أن هارت في ندوة SmallSat في ماونت فيو بكاليفورنيا، أعلن أن سبب فشل إطلاق الصاروخ LauncherOne في شهر يناير الماضي هو فلتر غير مكلف.
ويقول هارت: "كل شيء حاليا يشير إلى أن الفلتر كان في موضعه، عندما جرت عملية تجميع الصاروخ، ولكن تبين أنه لم يكن هناك عند تشغيل محرك المرحلة الثانية للصاروخ، وهذا يعني أنه أزيح من مكانه".
ويضيف، لن تستخدم الشركة هذه القطعة مستقبلا في صواريخها.
وكانت الشركة قد أطلقت مهمتها التاريخية "Start Me Up" من Spaceport Cornwall في 9 يناير، وبدا أن الأمور تسير بسلاسة في البداية. تمكن صاروخ Virgin's LauncherOne من الانفصال عن طائرته الحاملة ، وأبلغت الشركة عن فصل مرحلي ناجح، لكن سرعان ما اتضح أن الصاروخ لم يكن قادرًا على الوصول إلى المدار كما هو مخطط له.
وقال متحدث باسم الشركة لـ Engadget في ذلك الوقت: " شهدت المرحلة العليا من الصاروخ حالة شاذة ، وأنهت قبل الأوان أول حرق للمرحلة العليا." وأضافوا: "أنهى هذا الحدث المهمة ، مع عودة مكونات الصاروخ وحمولته إلى الأرض ضمن ممر الأمان المعتمد دون الوصول إلى المدار على الإطلاق".