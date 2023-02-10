شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب فشلت Virgin Orbit في إطلاق صاروخ LauncherOne والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دين هارت المدير العام لشركة Virgin Orbit أن سبب فشل إطلاق صاروخ LauncherOne هو استخدام قطعة رخيصة في الصاروخ.

وتشير SpaceNews إلى أن هارت في ندوة SmallSat في ماونت فيو بكاليفورنيا، أعلن أن سبب فشل إطلاق الصاروخ LauncherOne في شهر يناير الماضي هو فلتر غير مكلف.

ويقول هارت: "كل شيء حاليا يشير إلى أن الفلتر كان في موضعه، عندما جرت عملية تجميع الصاروخ، ولكن تبين أنه لم يكن هناك عند تشغيل محرك المرحلة الثانية للصاروخ، وهذا يعني أنه أزيح من مكانه".

ويضيف، لن تستخدم الشركة هذه القطعة مستقبلا في صواريخها.