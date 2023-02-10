شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. تقنية العرض "الشاملة" الجديدة للخرائط من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد Google أن تسهل على الآخرين إجراء تجارب قوية للواقع المختلط من خلال الإصدار الرسمي لأداة Google Cloud الجديدة ، Immersive Stream for XR.

وتتيح لك الأداة مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو الضغط فوق ارتباط للوصول إلى تجربة الواقع المختلط ، وخلف الكواليس ستستضيف Google Cloud GPU هذه التجارب وتعرضها وتدفقها إلى جهازك ، وفقًا لمدونة فى تقرير theverge.

وتقول Google إنها تستخدم بالفعل التقنية لعرضها الشامل الجديد في خرائط Google ، والتي تتيح لك إلقاء نظرة على نموذج ثلاثي الأبعاد لمدن معينة مضاف إليها تفاصيل مثل حركة المرور والمطاعم القريبة، لكن الشركة تسلط الضوء أيضًا على طرق أخرى لاستخدام Immersive Stream لـ XR ، مثل وضع أثاث افتراضي في الواقع المعزز ( ليست فكرة جديدة تمامًا ) أو رؤية سيارات افتراضية أثناء التسوق ( أيضًا ليست الفكرة الأحدث ).

وتم الإعلان عن Immersive Stream for XR لأول مرة في Google I / O في عام 2022 ، ولكن إلى جانب توفرها على نطاق واسع كشفت Google أيضًا أنها تدعم الآن المحتوى المصنوع في Unreal Engine 5. تزداد شعبية Unreal Engine بشكل مطرد بين مطوري الألعاب ، لكنها تُستخدم للعديد من التطبيقات بخلاف الألعاب أيضًا ، وقد تكون إضافة دعم UE5 نعمة للمطورين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من Immersive Stream for XR.

إن طموحات Google الأوسع نطاقًا للواقع المختلط تتزايد إلى حد ما الآن بعد أن علمنا أن Google Labs VP Clay Bavor سيترك الشركة في مارس ولن تحل Google محل Bavor ، وبدلاً من ذلك

سيتم تقسيم اختصاصه إلى مديرين تنفيذيين آخرين في الشركة.