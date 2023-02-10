شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: GPTZero: تطبيق جديد للكشف عن المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق ChatGPT طفرة كبيرة وانتشار واسع خلال فترة قصيرة من الوقت، لكن هذا استدعي في نفس الوقت موجة مضادة تطالب بالكشف عن التزييف الذى يمكن أن يحدث بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي تلك، مما أدى في النهاية لظهور أدوات جديدة لمواجهته وعلى رأسها تطبيق جديد يدعي GPTZero والذى طوره شاب يبلغ من العمر 22 عاما فقط.

إدوارد تيان ، طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عامًا يدرس علوم الكمبيوتر والصحافة في جامعة برينستون ، هو مبتكر GPTZero ، وهي أداة مجانية ومتاحة للجمهور يمكنها اكتشاف ما إذا كان نص مكتوب بواسطة إنسان أو آلة.

ووضع Tian الكود وراء التطبيق في وقت سابق من شهر يناير ، بعد عودته إلى موطنه في تورنتو ، كندا ، خلال العطلة، واعتقد تيان في البداية أن بضع عشرات فقط من الأشخاص سوف يجربون الأداة، ولكن حتى الآن ، تلقى GPTZero قدرًا كبيرًا من الاهتمام من المنافذ الإخبارية الرئيسية ، بالإضافة إلى موقع التطبيق الذي حصد أكثر من 7 ملايين زيارة منذ إطلاقه.

وقد أراد تيان ، الذي يُجري حاليًا بحث أطروحته حول اكتشاف الذكاء الاصطناعي ، إنشاء شيء من شأنه أن يساعد مجموعة كبيرة من الأشخاص - مثل المدرسين ومسؤولي القبول بالجامعات أو أي شخص يقرأ مقالًا عبر الإنترنت - في معرفة ما قد يتعاملون معه.

وأوضح تيان في GPTZero Substack :"تتعلق GPTZero بالحفاظ على الصفات التي تجعلنا بشرًا فريدًا ، في عالم تنتشر فيه تقنية إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي ، نحتاج إلى بناء الضمانات بحيث يتم اعتماد هذه التقنيات بشكل مسؤول. هذا يعني معرفة متى وأين يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي - ليس لمنع استخدام ChatGPT ، ولكن لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الفاعلة السيئة - فكر في الروبوتات والمعلومات المضللة وحملات التدخل في الانتخابات وانتهاكات الثقة والسلامة والوصول التفاضلي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الطلاب من ذوي الدخل المنخفض والأخبار المزيفة والمقالات التي يتم تصويرها بشكل خاطئ على أنها بشر ".

ويأتي ظهور أدوات اكتشاف الذكاء الاصطناعي مثل GPTZero في وقت يبدو فيه أن الذكاء الاصطناعي يُحدث موجات مثيرة للجدل في كل مجال تقريبًا ، سواء كان ذلك في المجال الأكاديمي أو التكنولوجي أو عالم الفن، حيث يتم تدريب نماذج مثل ChatGPT - وهو نموذج لغة محادثة تم تطويره بواسطة OpenAI - بواسطة كمية هائلة لا يمكن تصورها من النصوص التي يتم إزالتها من الإنترنت، وتم تصميم ChatGPT على رأس عائلة الشركة من طرازات GPT-3 القوية ، والتي تم ربطها بأكثر من 175 مليون معلمة - وهو رقم غير مسبوق في وقت إطلاقه الأولي في عام 2020.





كيف يعمل GPTZero يعمل GPTZero من خلال تحليل نص لبعض المؤشرات ، مثل ما يسميه تيان "الحيرة" و "الاندفاع"، ويشير الارتباك إلى مدى تعقيد أو عشوائية النص، فإذا كان GPTZero "مرتبكًا" من النص الذي يقوم بتقييمه ، فإنه يكون أكثر تعقيدًا ، وبالتالي ، من المرجح أن يكون مؤلفًا من قبل الإنسان، يشير الاندفاع إلى أنماط التنوع في بنية الجملة ، والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان النص المكتوب تم إنشاؤه آليًا أم لا.

يعمل Tian الآن على زيادة تحسين دقة التطبيق، بالإضافة إلى ذلك ، يجري مناقشات مع مجالس مدارس مختلفة ومنح دراسية حول استخدام إصدار مؤسسي أحدث من النموذج GPTZeroX، ومع ذلك ، لا يزال Tian يخطط للاحتفاظ بإصدار النسخ واللصق عبر الإنترنت من التطبيق مجانًا للاستخدام العام على نطاق واسع.

في حين أن تطوير Tian لـ GPTZero ينبع من اهتمامه بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ، يؤكد Tian أنه لا يريد حظر استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي، وبدلاً من ذلك ، يأمل أن يتأثر التأثير الاجتماعي لاعتماد الذكاء الاصطناعي بطريقة تعزز المساواة والشفافية ، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن يصبح أكثر انتشارًا في المستقبل.

محاولات OpenAI على جانب أخر طرحت شركة OpenAI مطورة ChatGPT أداة لتحديد النص الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT، حيث طرح صانعو روبوت الدردشة الأكثر شهرة في العالم حلاً لمساعدة الأشخاص على التمييز بين النص الذي ينشئه الإنسان والروبوت.

وقالت شركة OpenAI ، الشركة التي تقف وراء ChatGPT ومنشئ تحويل النص إلى صورة DALL-E ، إنها "دربت المصنف على التمييز بين النص المكتوب بواسطة إنسان والنص المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي".

ولكن هناك مشكلة: إنها ليست موثوقة تمامًا حتى الآن، ففي الاختبار حتى الآن ، تم وضع علامة على 26٪ من النصوص المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنها "مكتوبة على الأرجح بواسطة الذكاء الاصطناعي" ، بينما تم تصنيف النص المكتوب بشكل غير صحيح على أنه مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي بنسبة 9٪ من الوقت، وأثبتت الأداة أنها أكثر فاعلية في مجموعات النصوص التي يزيد طولها عن 1000 كلمة ، ولكن حتى ذلك الحين كانت النتائج مشكوك فيها تمامًا.