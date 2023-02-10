شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعيد "دونالد ترامب" إلى فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم Meta ، آندي ستون ، أن شركة Meta Platforms أعادت وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى فيس بوك و انستجرام، بعد تعليق دام عامين بعد أعمال الشغب في كابيتول هيل في 6 يناير 2021.

وقالت ميتا في يناير إنها سترفع تعليق ترامب "في الأسابيع المقبلة" وستفرض عقوبات مشددة للتعليق بين شهر وعامين إذا انتهك الرئيس السابق سياسات المحتوى الخاصة به مرة أخرى، فيما يستعيد ترامب الآن الوصول إلى المنصات الرئيسية لتوعية الناخبين وجمع التبرعات السياسية قبل خوض جولة أخرى للبيت الأبيض في عام 2024، وكان لديه 23 مليون متابع على Instagram و 34 مليونًا على فيس بوك اعتبارًا من يناير.

على جانب أخر قال دونالد ترامب في وقت سابق، إنه لا يهتم بالعودة إلى تويتر حتى بعد أن صوتت أغلبية ضئيلة لصالح إعادة الرئيس الأمريكي السابق، الذي تم حظره من خدمة التواصل الاجتماعي بسبب التحريض على العنف، في استطلاع نظمه إيلون ماسك.

صوّت أكثر من 15 مليون مستخدم على تويتر بقليل في الاستطلاع مع 51.8% صوتوا لصالح الإعادة، وكتب ماسك على تويتر "تحدث الناس، ترامب سيعاد لمنصبه".

وبدأ حساب ترامب على تويتر، الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع قبل حظره في 8 يناير 2021، في تجميع المتابعين وكان لديه ما يقرب من 100000 متابع، وأبلغ بعض المستخدمين في البداية عن عدم تمكنهم من متابعة الحساب المعاد، وفقاً لموقع gadgets360.