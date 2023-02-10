شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف طبقة جديدة من الأرض على عمق 100 ميل تحت السطح.. اعرف عاملة إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء طبقة مخفية من الأرض، تقع على عمق 100 ميل تحت السطح وتغطي 44% على الأقل من الكوكب، هذه المنطقة غير المعروفة سابقًا من الصخور المنصهرة هي جزء من الغلاف المورى (المنطقة من الأرض ما بين 100 إلى 200 كم تحت سطح الأرض)، وتقع تحت الصفائح التكتونية في الوشاح العلوي، والتي تشكل حدًا ناعمًا يسمح للألواح الصخرية الصلبة بالتحرك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في حين أن هذا الاكتشاف مهم، إلا أنه يحطم النظريات القديمة التي تقول إن الصخور المنصهرة تؤثر على لزوجة المادة.

قال جونلين هوا، من جامعة تكساس بأوستن، في بيان: "عندما نفكر في شيء ما يذوب، نعتقد بشكل حدسي أن الذوبان يجب أن يلعب دورًا كبيرًا في لزوجة المادة".

وأضاف هوا، "ولكن ما وجدناه هو أنه حتى عندما يكون جزء الذوبان مرتفعًا جدًا، فإن تأثيره على تدفق الوشاح يكون ضئيلًا جدًا."

اقترحت النظريات السابقة أن حركة هذه الصفائح التكتونية ناتجة على الأرجح عن تيارات الحمل في الصخور المنصهرة في وشاح الأرض أسفل القشرة.

تشرح هذه الفكرة كيف يمكن للألواح الصخرية الصلبة أن تتحرك بسلاسة تحت السطح، ومع ذلك، فقد وضع باحثو جامعة تكساس في أوستن هذه النظرية جانباً.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بمثابة ضربة للمجتمع العلمي، إلا أن الباحث المشارك Thorsten Becker قال إن هذا يعني متغيرًا أقل صعوبة لنماذج الكمبيوتر الخاصة بالأرض.

قال بيكر، الذي يصمم نماذج جيوديناميكية للأرض في معهد جامعة تكساس للجيوفيزياء التابع لمدرسة جاكسون: "لا يمكننا استبعاد أن الذوبان المحلي غير مهم"، مضيفا: "لكنني أعتقد أنه يدفعنا إلى رؤية ملاحظات الذوبان هذه كعلامة لما يحدث في الأرض، وليس بالضرورة مساهمة نشطة في أي شيء."

جاءت فكرة البحث عن طبقة جديدة في باطن الأرض إلى هوا أثناء دراسة الصور الزلزالية للوشاح أسفل تركيا خلال بحث الدكتوراه، مهتما بعلامات الصخور المنصهرة جزئيًا تحت القشرة، حيث جمع هوا صورًا مماثلة من محطات الزلازل الأخرى حتى كان لديه خريطة عالمية للغلاف الموري.

وما اعتبره هو وآخرون شذوذًا كان شائعًا في جميع أنحاء العالم، ويظهر في قراءات زلزالية حيثما كان الغلاف الموري أكثر سخونة.

جاءت المفاجأة التالية عندما قارن خريطة الذوبان بالقياسات الزلزالية للحركة التكتونية ولم يجد أي ارتباط، على الرغم من أن الطبقة المنصهرة تشمل ما يقرب من نصف الأرض.

قالت الباحثة المشاركة كارين فيشر، عالمة الزلازل والأستاذة في جامعة براون: "هذا العمل مهم لأن فهم خصائص الغلاف الموري وأصول سبب ضعفه أمر أساسي لفهم الصفائح التكتونية"، ويأتي اكتشاف طبقة جديدة بعد أقل من شهر من إعلان العلماء تباطؤ دوران اللب الداخلي للأرض.