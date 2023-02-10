شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل غبار القمر هو مفتاح حل مشكلة الاحتباس الحرارى؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الخبراء، أنه قد يكون الحل لإنقاذ الأرض من كارثة المناخ هو غبار القمر، حيث يقول علماء في الولايات المتحدة إن الغبار المنطلق من القمر يمكن أن يكون وسيلة جيدة لحجب ضوء الشمس والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن غبار القمر سيعترض نسبة من ضوء الشمس قبل أن يصل إلى كوكبنا، ليكون بمثابة مظلة شمسية مؤقتة، وبمجرد أن يتبدد الغبار ويطفو بعيدًا بعد بضعة أيام، سيتم إطلاق المزيد من الغبار، مما يتيح الراحة المستمرة من ضوء الشمس والحرارة.

لم يتم تحديد كيفية إطلاق الغبار من القمر بالضبط ،على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم قذفه باستخدام نوع من المنجنيق.

يؤكد العلماء أن دراستهم، التي نُشرت اليوم في PLOS Climate، تستكشف فقط إمكانات هذه الفكرة، وليس ما إذا كانت مجدية من الناحية اللوجستية.

قال الباحث بن بروملي من جامعة يوتا: "لسنا خبراء في تغير المناخ، أو علم الصواريخ المطلوب لنقل الكتلة من مكان إلى آخر.. نحن فقط نستكشف أنواعًا مختلفة من الغبار في مجموعة متنوعة من المدارات لنرى مدى فعالية هذا النهج".

جدير بالذكر أن هذه ليست فكرة جديدة تماما، حيث إنه لعقود من الزمان ، فكر الأكاديميون في استخدام الأشياء أو جزيئات الغبار لمنع ما يكفي من إشعاع الشمس للتخفيف من آثار الاحتباس الحراري.