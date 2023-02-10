شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضافة قدرات جديدة لمحرك البحث Bing الجديد ليستطيع إجراء محادثة شبيهة بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة مايكروسوفت بدمج إمكانات Open AI's Chat GPT في محرك بحث "بينج" الخاص بها، لجعل "بينج" أكثر صلة بعالم محرك البحث الذي تهيمن عليه جوجل، تمت ولادة Bing من جديد بمجموعة جديدة من القدرات التي تسمح لها بالرد على استفسارات العالم الحقيقي وإجراء محادثة شبيهة بالبشر.

يتوفر "بينج" الجديد بوظائف محدودة للمستخدمين لتجربته وقد أكدت مايكروسوفت أن الميزات الموسعة ستكون متاحة في الأسابيع المقبلة.

إليك كل ما تريد معرفته عن Bing الجديد:





ما الذي تغير من حيث التصميم؟

يوفر "بينج" الجديد مجموعة محسّنة من الميزات من حيث البحث والوظائف المضافة.

من الناحية البصرية، لم يتغير الكثير، لا يزال التصميم الأساسي كما هو، باستثناء أن محرك البحث يتميز بشريط بحث أكبر في وسط الشاشة.

يحتوي مربع البحث الآن على 1000 حرف كحد أقصى وهذا يسمح للمستخدمين بالبحث في استعلامهم.

هناك خيار دردشة جديد في الأعلى، وهو بالمناسبة لا يعمل في الوقت الحالي أو متاح فقط لأولئك الذين حصلوا بالفعل على حق الوصول المبكر.

لا تزال خيارات البحث المعتادة مثل الصور ومقاطع الفيديو والتسوق والمزيد موجودة.

على اليمين يوجد خيار الحساب جنبًا إلى جنب مع Microsoft Rewards واللغة والإشعارات وعلامة الحذف لمزيد من الخيارات.





ما الذي تغير وظيفيا؟

مع تكامل Chat GPT تغيرت الأمور وظيفيًا، بالنسبة للمبتدئين، لا تزال ميزة البحث المعتادة Bing التي يتم تقديمها تقليديًا موجودة.

ولكن يتخطى Bing مع معالجة اللغة الطبيعية الجديدة والوظائف المضافة.

وصفت مايكروسوفت بينج الجديد بأنه "مساعد بحث، ومخطط شخصي، وشريك إبداعي بجانبك كلما بحثت في الويب".

يمكن لـ Bing الإجابة على أسئلة العالم الحقيقي بإجابات تفصيلية شبيهة بالإنسان.

على سبيل المثال يمكن للمستخدمين الآن أن يطلبوا كتابة قصائد وقصص وتوليد أفكار للمشاريع والتخطيط لحفل عشاء ومسارات السفر بما في ذلك الفنادق وخطط السفر والمزيد.