شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التعامل مع انستجرام عند توقفه عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه بعض الأعطال في انستجرام لأسباب مختلفة، ويمكنك استكشاف سبب الخلل في كل مرة والتعامل معها بشكل بسيط ومن خلال بعض الخطوات، فيما يلي طرق لاستكشاف مشكلتك وإصلاحها وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تحقق مما إذا كنت تتابع الكثير من الأشخاصإذا رأيت خطأ يفيد بأنه لا يمكنك متابعة المزيد من الأشخاص، فهذه ليست مشكلة في التطبيق أو الهاتف أو ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات، هذا يعني أنك وصلت إلى الحد الأقصى لعدد الحسابات التي يمكنك متابعتها: 7500 مستخدم.

إذا واجهت هذه المشكلة، فأنت بحاجة إلى إلغاء متابعة بعض الحسابات قبل أن تتمكن من متابعة حسابات جديدة.

1. في تطبيق Instagram، اضغط فوق الصورة الرمزية لحسابك في الزاوية اليمنى السفلية.

2. في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، اضغط فوق "متابعة".

3. قم بالتمرير خلال القائمة وإلغاء متابعة بعض الحسابات التي لم تعد بحاجة إليها عن طريق الضغط فوق "متابعة"، يجب أن ترى الزر يتحول إلى اللون الأزرق ويتحول إلى متابعة.





حاول إعادة تشغيل التطبيق أو الهاتفإذا بدا أن أحد التطبيقات يواجه مشكلة على هاتفك، فيجب أن تكون خطوتك الأولى دائمًا هي إعادة تشغيل النظام للتعامل مع أي ذاكرة تالفة أو ملفات ذاكرة التخزين المؤقت.

حاول أولاً إغلاق Instagram تمامًا، وبعد ذلك حاول تشغيل Instagram مرة أخرى، إذا استمرت المشكلة، فأغلق جهاز Android أو iPhone واعد تشغيله، ثم حاول Instagram مرة أخرى.





تحقق لمعرفة ما إذا كان انستجرام معطلاًيمتلك Instagram شبكة موثوقة، ونادرًا ما تواجه نوع أخطاء الشبكة التي قد تلاحظها عند استخدام التطبيق.

إذا لم تؤد إعادة تشغيل التطبيق إلى حل المشكلة، فتحقق لمعرفة ما إذا كان Instagram معطلاً، ويمكنك التحقق من حالة شبكة Instagram على DownDetector، أو البحث على Google.





حاول تسجيل الدخول على جهاز آخرهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كنت تواجه مشكلة من جانبك أو على Instagram وهي محاولة تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام جهاز آخر.

إذا تمكنت من تسجيل الدخول على هذا الجهاز، فإنها مشكلة في جهازك وليس انستجرام





تأكد من تحديث Instagramإذا لم تقم بتحديث تطبيقاتك منذ فترة، فقد يكون خلل Instagram ببساطة لأن التطبيق قديم، وبالتالي يمكنك ترك التحديثات التلقائية قيد التشغيل من الإعدادات، حتى لا تواجه هذه المشكلة مرة أخرى.





ابلغ عن المشكلةإذا لم تنجح أي من نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه في حل مشكلتك، فيمكنك التحقق من مركز المساعدة في Instagram أو الإبلاغ عن المشكلة التي تواجهها، وتكون العملية هي نفسها بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه:

1. في تطبيق Instagram، اضغط فوق الصورة الرمزية لحسابك في الزاوية اليمنى السفلية.

2. اضغط على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الجزء العلوي الأيمن ثم اضغط فوق الإعدادات.

3. اضغط على مساعدة.

4. في مركز المساعدة، يمكنك تقديم تقرير حول المشكلة التي تواجهها أو قراءة مقالات المساعدة والدعم الخاصة بـ Instagram.