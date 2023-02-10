شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشتركو توتير بلو يمكنهم الآن كتابة تغريدات من 4 آلاف حرف فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق Twitter ميزة تغريدة أطول وهو ما يمنح مشتركي Blue في الولايات المتحدة القدرة على نشر ما يصل إلى 4000 حرف في وقت واحد، وإذا كان شخص ما تتابعه يستخدم الميزة، فسيكون للتغريدة الموجودة في مخططك الزمني زر "إظهار المزيد" لمنعها من شغل شاشتك بالكامل، وفقا لتقرير theverge.

وفي الوقت الحالى هناك بعض القيود على الميزة (إلى جانب القيود الكبيرة التي تقف خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع)، وهى إذا تجاوزت تغريدتك عدد الأحرف القياسي البالغ 280 حرفًا ، فلا يمكنك حفظها كمسودة أو جدولتها في وقت لاحق.

ومع ذلك، يجب أن تعمل معظم الميزات العادية الأخرى كالمعتاد ويمكنك إضافة علامات تصنيف أو صور، وسيظل المشتركون غير الأزرق قادرين على التفاعل مع المنشورات كالمعتاد.

وسيحصل المشتركون فى Blue أيضًا على القدرة على اقتباس إعادة التغريد والرد بأربعة آلاف حرف، لذلك أتطلع إلى أن يأتي الأشخاص إلى إشاراتي بمقالات ضخمة.

وهناك علامات أخرى على أن الميزة تم طرحها بسرعة نسبيًا، ووجد موظف Verge الذي جربها أن التطبيق يركلك إلى عرض الويب بعد كتابة أكثر من 280 حرفًا.

وكان إيلون ماسك يعد بتغريدات أطول لفترة من الوقت، قائلاً إن الشركة تعمل أيضًا على إدخال القدرة على إضافة التنسيق إلى المنشورات، مثل الكلمات الغامقة أو تغيير حجم الخط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها تويتر بتوسيع طول المنشورات على موقعه، وتم تقديم الحد الحالي البالغ 280 حرفًا في عام 2017، ليحل محل الحد السابق البالغ 140 حرفًا.