شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تأثير استخدام Wi-Fi Assist و Safari على شبكتك الـ4G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أحد الخبراء عن أنشطة iPhone الخمسة الأسوأ عندما يتعلق الأمر باستنزاف البيانات المسموح بها، ومن بين التطبيقات Facetime و Safari، وهنا نرصد لك الفرق بين تأثير استخدام Wi-Fi Assist و Safari على شبكتك الـ4G، هل يشاركان فى إهدار بياناتك أم يوجد بينهما خيار أكثر توفيرا لبياناتك؟



Wi-Fi Assist Wi-Fi Assist وفقا لما ذكره موقع "business insider"، عندما تكون إشارة Wi-Fi ضعيفة، سيستخدم iPhone أيفون بيانات الجوال لمحاولة تحسين الاتصال، وهي ميزة تُعرف باسم Wi-Fi Assist، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Safari مع اتصال Wi-Fi ضعيف ولم يتم تحميل صفحة ويب، فسيقوم Wi-Fi Assist بتنشيط واستخدام البيانات حتى يستمر تحميل الصفحة.

لكن المشكلة هي أن Wi-Fi Assist يمكنه استخدام الكثير من البيانات دون أن تدرك ذلك، اعتمادًا على ما تفعله عبر الإنترنت، وفي معظم الأوقات، يمكنك تعطيل Wi-Fi Assist بأمان دون ملاحظة الكثير من الاختلاف في سرعات الإنترنت لديك، لذلك Wi-Fi Assist بالانتقال إلى الإعدادات، متبوعة ببيانات الهاتف.



Safari Safari يستخدم معظم الأشخاص Safari، متصفح الويب الافتراضي على أجهزة iPhone لتصفح الويب، ولكن هناك متصفحات ويب مختلفة على App Store تستخدم بيانات أقل.

بينما يحظر Safari ملفات تعريف الارتباط للتتبع التابعة لجهات خارجية بشكل افتراضي، مما يساعد على حماية خصوصيتك، إلا أنه لا يمنع عرض إعلانات الويب.

هذا يعني أنه عند عرض مواقع الويب التي تحتوي على عدد كبير من الإعلانات القائمة على الصور والفيديو، فسوف تستخدم قدرًا هائلاً من بيانات الجوال، في كل مرة تقوم فيها بتحميل صفحة ويب.