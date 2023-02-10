شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن أول معاينة للمطورين لنظام أندرويد 14 لدعم الأجهزة القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن أول معاينة للمطورين لنظام أندرويد 14 للهواتف الذكية بكسل، على الرغم من أن الشركة لا تسرد تفاصيل التغييرات من جانب المستخدم، إلا أنها تذكر دعمًا أفضل للأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

قال ديف بيرك، نائب رئيس قسم الهندسة في جوجل، في منشور بالمدونة:"يواصل أندرويد 14 عملنا لتحسين إنتاجيتك كمطورين، إلى جانب تحسينات للأداء والخصوصية والأمان وتخصيص المستخدم وسيكون لدينا الكثير لمشاركته أثناء انتقالنا خلال دورة الإصدار".

قالت جوجل إن نظام التشغيل أندرويد الجديد سوف يبني "على العمل المنجز في Android 12L و 13 لدعم الأجهزة اللوحية وعوامل الشكل القابلة للطي".

يسرد بعض الميزات، مثل فئات حجم النافذة وتخطيط الجزء المنزلق ودمج النشاط والمربع مع القيود وغيرها، مما سيساعد المطورين على إنشاء تطبيقات محسّنة لأحجام الشاشات المختلفة.

قالت جوجل إنها قامت بتحديث إرشادات جودة التطبيقات الخاصة بها للمساعدة في تبسيط تجهيز التطبيقات للشاشات الكبيرة، كذلك ستوفر الشركة أيضًا فرصًا تعليمية إضافية حول البناء لشاشات كبيرة وقابلة للطي.





جهاز لوحي بكسل وهاتف قابل للطي بكسل

لا يمثل تركيز جوجل على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية القابلة للطي مفاجأة نظرًا لوجود تقارير متعددة حول هاتف جوجل بكسل القابل للطي، وقد أعلنت الشركة بالفعل عن إطلاق جهاز Pixel اللوحي في عام 2023.





جدول إطلاق أندرويد 14

جدول أندرويد 14 مشابه إلى حد كبير لنظام أندرويد 13.

ستصدر جوجل معاينة المطورين في فبراير ومارس، مع الإصدارات التجريبية القادمة من أبريل حتى يونيو. تتوقع جوجل استقرار النظام الأساسي في شهري يونيو ويوليو مع الإصدار النهائي في وقت ما في أغسطس.

أوضحت جوجل أن معاينة المطور متاحة لـ بكسل 7 برو أو Pixel 7 أو Pixel 6a أو Pixel 6 Pro أو Pixel 6 أو Pixel 5a 5G أو Pixel 5 أو Pixel 4a (5G).