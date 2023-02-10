شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس اكس تخطط لتشغيل كل محركات المركبة الفضائية Starship قبل الإطلاق المدارى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط SpaceX لتشغيل جميع المحركات البالغ عددها 33 لتشغيل نظام إطلاق Starship الضخم قبل إطلاقها المداري الأول، وهو معلم رئيسي في جهود الشركة للوصول إلى القمر والمريخ.

وقال جوين شوتويل، رئيس الشركة وكبير مسؤولي التشغيل، في مؤتمر صناعي في واشنطن، إن ذلك سيمهد الطريق للإطلاق المداري للصاروخ خلال "الشهر المقبل أو نحو ذلك".

ويأتي هذا الإعلان بعد حوالي أسبوعين من قيام الشركة، المعروفة رسميًا باسم Space Exploration Technologies، بملء الصاروخ والوقود الدافع في "بروفة مبللة".

هذه الجداول الزمنية ليست مؤكدة، قبل عام، جمع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أعضاء من الصحافة في بوكا تشيكا، تكساس، لعرض نموذج أولي لـ Starship على منصة الإطلاق، وقال إنه سيكون جاهزًا للإطلاق في غضون "شهرين"، وفقاً لموقع gadgets360.

Starship هي مركبة الإطلاق من الجيل التالي من SpaceX، وهي مصممة لنقل البضائع والأشخاص في النهاية إلى وجهات الفضاء السحيق.

عقد SpaceX أيضًا عقدًا مع وكالة ناسا لتطوير Starship كنظام هبوط على سطح القمر يمكنه نقل رواد فضاء ناسا من وإلى سطح القمر.

تخطط الشركة لـ Starship لتكون مركبة فضائية يمكنها تجميعها بسرعة.