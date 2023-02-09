شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ روبوت محادثة جوجل Bard AI يكلف الشركة 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت التابعة لشركة جوجل، مؤخرًا برنامج الدردشة Bard AI للتغلب على منافسها ChatGPT، صممت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا إعلانًا لإظهار روبوت الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها وتحميله على تويتر أيضًا.

ومع ذلك أظهر هذا الإعلان أن Bard من جوجل تجيب على استعلام بشكل غير صحيح.

كلف الخطأ في الإعلان جوجل غالياً حيث انخفضت أسهم الشركة الأم ألفابت بنسبة تزيد عن 7%. أدى هذا الغوص إلى قطع 100 مليار دولار (82 مليار جنيه إسترليني) من القيمة السوقية للشركة.

أصدرت جوجل إعلانًا على تويتر للترويج لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Bard. في هذا الإعلان، سُئل الروبوت عن كيفية التفاعل مع طفل يبلغ من العمر تسع سنوات بشأن الاكتشافات التي قام بها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

رداً على ذلك قال بارد إن التلسكوب كان أول من التقط صوراً لكوكب خارج النظام الشمسي للأرض. كانت هذه معلومات خاطئة لأن التلسكوب الأوروبي الضخم جدًا قد ادعى بالفعل هذا المعلم في عام 2004. وسرعان ما لاحظ علماء الفلك هذا الخطأ على تويتر.

رد أحد مستخدمي تويتر، المسمى كريس هاريسون، وهو زميل في جامعة نيوكاسل، على التغريدة بطرح أسئلة حول التحقق من صحة جوجل.

كتب تعليقًا نصه: "لماذا لم تتحقق من هذا المثال قبل مشاركته؟"

علاوة على ذلك أصيب المستثمرون بخيبة أمل أيضًا من العرض التقديمي الذي قدمته جوجل حول خططها لنشر الذكاء الاصطناعي في منتجاتها بحسب gadgetsNow.

كشفت شركة OpenAI المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت النقاب عن برنامج ChatGPT الجديد في نوفمبر 2022.

وحقق روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي نجاحًا كبيرًا بين مستخدمي الإنترنت حيث تمكن من اجتياز الاختبارات وكتابة الأغاني والإجابة على أسئلة أخرى.

منذ ذلك الحين تعرضت جوجل لضغوط لتطوير ونشر برنامج الدردشة الآلي الخاص بها.

وأعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن إصدار جديد من محرك بحث Bing الخاص بها.

سيستخدم Bing "المحدث" تقنية ChatGPT بشكل أكثر تقدمًا.

لقد تخلف محرك بحث Bing من مايكروسوفت عن جوجل لسنوات. ومع ذلك من المتوقع أن يساعد تكامل ChatGPT الجديد Bing على المنافسة بشكل أفضل مع محرك بحث جوجل.