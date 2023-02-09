شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الترجمة من جوجل ستقدم اقتراحات أفضل للكلمات ذات المعانى المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل ترجمة جوجل على ترقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع المقبلة لمساعدتك في العثور على ترجمات أكثر دقة، خاصة للكلمات ذات التعريفات المتعددة، وسيقدم التطبيق خيارات ترجمة سياقية إضافية مع الأوصاف والأمثلة، وفقا لتقرير engadget.

ولنفترض أنك تبحث عن ترجمة لكلمة "صف"، والتي لها معاني متعددة في اللغة الإنجليزية يمكن أن يشير إلى حجة أو خط مقاعد على متن طائرة أو استخدام مجذاف لدفع قارب، ومن المفترض أن تقدم خدمة الترجمة من Google قريبًا ترجمات لجميع هذه المتغيرات، إلى جانب أمثلة عن كيفية استخدامها.

ويقول جوجل إن التطبيق سيوفر "السياق الذي تحتاجه لترجمة واستخدام المنعطفات الصحيحة للعبارات أو التعابير المحلية أو الكلمات المناسبة اعتمادًا على هدفك، ومن المفترض أن يساعدك ذلك على التواصل بشكل أكثر وضوحًا بلغات مختلفة، وستكون الترجمات السياقية التي تمت ترقيتها متاحة للغات مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية اعتبارًا من هذا الشهر، مع المزيد من المتابعة بالتأكيد.

وفي الوقت نفسه، أطلقت الشركة مؤخرًا إعادة تصميم الترجمة على نظام Android، وسيأتي قريبًا إلى تطبيق iOS، ويقدم التطبيق الذي تم تجديده المزيد من الإيماءات التي من شأنها أن تسهل استخدامه، بما في ذلك الوصول الأسرع إلى تحديد اللغة وخيار التمرير لإظهار الترجمات الحديثة.

ويقول Google إن الترجمات أصبحت الآن أكثر قابلية للقراءة، بينما تتوفر 33 لغة إضافية للترجمة على الجهاز، بما في ذلك لغات الباسك وهاواي والهمونغ والكردية والسوندانية واليديشية والزولو.