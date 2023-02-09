شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Alibaba تنضم للسباق وتطور أداة على غرار ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Alibaba Group أنها تطور أداة على غرار ChatGPT لكنها لا تزال في مرحلة الاختبار الداخلي في الوقت الحالي.

وتتنافس شركات التكنولوجيا للحاق بركب تلك التقنية، فكشفت جوجل الاسبوع الجاري عن Bard A.I ويتم تشغيل هذه التقنية من خلال نموذج البرمجيات التابع للشركة ‏LaMDA.

وكانت تقارير صحفية أفادت الفترة الماضية أن Alibaba تطور أداة قادرة على إجراء حوارات مثل ChatGPT وأنها متاحة حالياً لموظفي المجموعة لاختبارها.

وشددت الشركة أنها ظلت تركز لأعوام على النماذج اللغوية الكبيرة -أنظمة معالجة للغات طبيعية مدربة على كميات ضخمة من النصوص وقادرة على إجابة الأسئلة واستيعابها -والذكاء الاصطناعي التوليدي.