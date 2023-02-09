شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تصميم الأجزاء الداخلية لأيفون لتوفير ملايين الدولارت للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح شون كيتش، رئيس قسم التكنولوجيا والعلوم، أهم التحديثات التى قامت بها شركة أبل مؤخرا، وقدم شون عرضا تفصيليا لملايين مستخدمي ايفون، ولكنه أشار إلى أنها مخفية عن الأنظار، حسب موقع THE SUN .

وقدم شون كيتش هذا الشرح، لكى يفهم مستخدمو أيفون 14 عند حدوث أى عطل أو أى تلف للجهاز ما يجب أن يتم، وكيفية معالجاته بقليل من المال في تحديثات ايفون 14.

وأشار شون كيتش في شرحه إلى أن أبل أعادت تصميم الجزء الداخلي بهدوء على أيفون بلس 14 وايفون 1، لكن لن تتمكن أبدًا من معرفة ذلك من الخارج ولكن بمجرد فتح مستخدمى ايفون العلبة من الظهر يمكنك رؤية بعض السحر.



صورة مقارنة ايفون 5 وايفون 14

وأشار شون الى أن أبل قامت بتحديث الأجزاء الداخلية الجديدة، التي تسمح بتلطيف وتخفيف حرارة الجهاز بشكل أفضل، مما يساعد على إبقاء الهاتف فترة أطول في التشغيل، وأيضا يحقق أفضل أداء عند الاستعمال، في هذه الحالة يصبح إصلاح ايفون أسهل بكثير.

ولفهم كيفية ما تم من التغييرات والتحديثات، فعليك العودة والنظر إلى ايفون5.، وفتحه من الخلف، والنظر إليه، وسوف تجد الفرق بينه وبين إصدار ايفون 14، وسوف تجد التحديثات المشار إليها، وفى أيفون 5 استخدمت أبل تصميم دلو بغلاف واحد وهذا التحديث استمر حتى مع هاتف ايفون 13 لعام 2021.

وإذا كنت ترغب في إصلاح ايفون 5، او تغيير أحد المكونات داخله، فأنت بحاجة إلى إزالة وحدة العرض - وربما تغير القطع الأخرى أيضًا، إذا كان الجزء المكسور من الجهاز أقرب إلى الزجاج الخلفي.

أما مع ايفون 14، يكون الزجاج الخلفي منفصلاً عن الهيكل المصنوع من الألومنيوم، ويمكنك إصلاحه دون تغير قطع أو كسر الزجاج الخلفى، وبتالى ابل وفرت لك الكثيرمن المال.

في النهاية، يعني "الإطار" المركزي الجديد الذي يحل محل ما تم تحديثه، أنه يمكنه الوصول إلى الأجزاء الرئيسية من ايفون، من أي جانب دون تغيير قطع أى جزاء من جهاز ايفون، أو تكسير أجزاء منه عند إصلاحه، وأشار إلى أن ابل في التصميم الجديد أصبح أخف وزناً من اصدار العام السابق، وأكثر قوة بنسبة 15٪ ، وأكثر قابلية للإصلاح.

وهذا يعنى أنه عندما تقوم بإصلاح الجهاز، عند أى مركز صيانه في ابل، وخصوصا في الجزء الأخير المهم من الجهاز، يعني أن ابل ستفرض عليك رسومًا أقل بكثير مقابل بعض الإصلاحات، التي سوف تقوم بها في جهازك.

وهذا فعليا ما يتم في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حيث إن إصلاحات الزجاج الخلفي ستكون أرخص بكثير- بل من الممكن إصلاحها بشكل فردي، وبناء على ذلك تم تخفيض ثمن الإصلاح، من 449 دولارًا على ايفون13 وايفون 14 إلى 169 دولارًا فقط، أما بالنسبة للبريطانيين، ينخفض الإصلاح نفسه من 369 جنيهًا إسترلينيًا إلى 169 جنيهًا إسترلينيًا.

هذا يعني أنه من الأرخص لك ان تمتلك ايفون حديث حتى تضمن التحديثات غير المكلفة عند إصلاح الجهاز .