تكنولوجيا: نتفليكس تفرض رسوما على مشاركات كلمات المرور بكندا ونيوزلندا والبرتغال وإسبانيا

القاهرة - سامية سيد - تتوسع معركة Netflix ضد مشاركة كلمات المرور بشكل جدى، وتعمل الشركة على طرح ميزة مشاركة الحسابات ولكن المدفوعة في كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا بعد تجربة هذا الجهد في أمريكا اللاتينية، وفقا لتقرير engadget.

وإذا كنت تعيش في إحدى هذه البلدان، فستحتاج إلى تعيين موقع أساسي للوصول غير المقيد في المنزل، وإذا كان لديك أي أصدقاء أو عائلة يرغبون في مشاركة حسابك، فسيتعين عليك الاشتراك إما في المستوى القياسي أو المميز ودفع رسوم (8 دولارات في كندا ونيوزيلندا، و4 يورو في البرتغال و6 يورو في إسبانيا) مقابل ما يصل إلى مستخدمين إضافيين خارج منزلك.

ولا يزال بإمكانك المشاهدة على هاتفك أو تسجيل الدخول إلى الخدمة على جهاز في مكان آخر، مثل التلفزيون الذكي في الفندق، ويتيح لك Netflix أيضًا تحويل ملف تعريف إلى حساب جديد، وتعد الشركة بتعديل المشاركة المدفوعة بناءً على التعليقات، ومواصلة النشر خلال "الأشهر المقبلة".

وتعد مشاركة مطالبات Netflix في الحساب تضر بالنتائج النهائية وفقًا لمدير المنتج Chengyi Long، فإن مشاركة حسابات أكثر من 100 مليون أسرة "تؤثر على قدرة [Netflix]" على الاستثمار في محتوى جديد.

ومن الناحية النظرية، تعمل المشاركة المدفوعة على تحسين إيرادات الشركة دون إجبار المستخدمين المتأثرين على دفع السعر الكامل لحساب منفصل تمامًا.

وليس من الواضح كيف ستتخذ المناطق الجديدة للسياسة، ولا توجد قيود على مشاركة الحساب في العديد من الخدمات المنافسة، وقد يكره بعض المشاركين دفع أي شيء مقابل استخدام وصول شخص آخر، على الرغم من أننا لا نتوقع من المستخدمين تبديل الخدمات بأعداد كبيرة، فقد يكون هناك بعض الأشخاص الذين يتخلون عن Netflix تمامًا لتجنب دفع رسوم.