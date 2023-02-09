شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تركيا ستعيد تشغيل كامل خدمات Twitter قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Twitter في تغريدة إن الحكومة التركية أبلغت الشركة بأنه سيتم إعادة تمكين الوصول الكامل إلى منصة التواصل الاجتماعي في البلاد "قريبا" حسبما نقلت CNBC.

وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي يرصد اتصالات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، في وقت سابق الأربعاء 8 فبراير، إن الوصول إلى Twitter تم تقييده بعد يومين من وقوع زلزال كبير قتل الآلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وكتب ماسك على Twitter "أبلغت الحكومة التركية Twitter أنه سيتم إعادة تمكين الوصول قريبا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن التوقيت.

وذكر نتبلوكس في وقت سابق أن "بيانات الشبكة في الوقت الفعلي تظهر أن Twitter محظور في تركيا.