شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفلامنجو فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو والتردد الخاص بكا قناة:

تردد قناة SSC الرياضية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز : 27500

- أفقي.

وكان فريق النادي الأهلي خسر من ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.