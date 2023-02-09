شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 3.23% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الخميس 9 فبراير، انخفاضًا في سعرها بنسبة 3.23 %، بلغت قيمة BTC ، في وقت كتابة هذا التقرير، 22،510 دولارًا في البورصات الدولية مثل Binance وCoinbase، في الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت BTC بمقدار 750 دولارًا من سعر اليوم الأخير البالغ 23،260 دولارًا.

وانخفض إيثر أيضًا، بعد البيتكوين، حيث تراجعت ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة على سلم الأسعار بنسبة 3.79 %، وبلغ سعر إيثر، في وقت كتابة هذا التقرير، 1،616 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

في الـ 24 ساعة الماضية، انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 3.52% على الرغم من الخسائر تمكن قطاع العملات المشفرة من الاحتفاظ بقيمته السوقية فوق علامة تريليون دولار، اعتبارًا من يوم الخميس، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.05 تريليون، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.

تمكن عدد قليل فقط من العملات المشفرة، مثل Qtum و Circuits of Value و Dogefi و Nano Dogecoin من تحقيق بعض الأرباح.

ومع ذلك، يعتقد المطلعون على الصناعة أن قطاع التشفير يرحب بالعودة للمستخدمين الذين غادروا بعد أن دخلت الصناعة في سبات في نهاية عام 2022.