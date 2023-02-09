شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط لفتح الواقع الافتراضى للأطفال من 13 إلى 17 عاما الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Meta لفتح Horizon Worlds للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا و تقول Meta إنها تريد جعل النظام الأساسي الاجتماعي القائم على الواقع الافتراضي متاحًا للمستخدمين الأصغر سنًا في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفقا لتقرير theverge.

وفتحت الشركة لأول مرة Horizon Worlds للمستخدمين 18 وما فوق في عام 2021 ولكنها تكافح منذ ذلك الحين للحفاظ على عودة المستخدمين إلى النظام الأساسي، و في أكتوبر الماضي ، ذكرت WSJ أن Meta خفضت هدفها المتمثل في الوصول إلى 500000 مستخدم نشط شهريًا بحلول نهاية العام إلى 280.000 فقط وأن معظم المستخدمين لا يعودون بعد شهر واحد من استخدامه، حتى الموظفين الذين يعملون في الخدمة لا يجدون أنفسهم يستخدمونها كثيرًا ، كما أفاد أليكس هيث من The Verge العام الماضي.

والآن يبدو أن Meta تراهن على قاعدة مستخدمين أصغر سناً للمساعدة في تنشيط تطبيق VR الرائد، ويقال إن غابرييل أول ، نائب رئيس الخدمة في Meta، كتب فى المذكرة الأخيرة أن الاحتفاظ بالمستخدمين هو الأولوية القصوى للفريق في النصف الأول من عام 2023 وأنه يريد على وجه التحديد استهداف المراهقين والشباب.

وفي يناير عاد واحد فقط من بين كل تسعة مستخدمين في Horizon Worlds إلى النظام الأساسي في الشهر التالي ، كما تلاحظ WSJ .

وحتى في الوقت الذي تحاول فيه Meta جعل Horizon Worlds جذابة تمامًا مثل Minecraft و Roblox و Fortnite ذات الشعبية الكبيرة ، فإن الخدمة أمامها طريق طويل لتقطعه عندما يتعلق الأمر ببناء منصة كاملة وكاملة الميزات، و كانت Meta بطيئة في إضافة ميزات جديدة إلى Horizon وحتى الآن ، ولقد أدخلت للتو زرًا مخصصًا "للقفز" الشهر الماضي وما زالت تعمل على إنشاء أرجل لأفاتارها .

ويقول غابرييل أول في المذكرة التي حصلت عليها وول ستريت جورنال: "يقوم منافسونا اليوم بعمل أفضل بكثير في تلبية الاحتياجات الفريدة لهذه المجموعات" . " لكي تنجح Horizon ، نحتاج إلى التأكد من أننا نخدم هذه المجموعة أولاً وقبل كل شيء."

ومنذ ذلك الحين ، عززت Meta أهدافها لنمو المستخدمين، ويقال الآن أنها تأمل في الوصول إلى 500000 مستخدم نشط شهريًا في النصف الأول من عام 2023 - ومليون بحلول نهاية هذا العام، كما تخطط أيضًا لإصدار "ثنائي الأبعاد" من metaverse المتوفر على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة ، والتي يمكن أن تصل في النصف الأول من هذا العام، وفقًا لـ WSJ .

ولم تؤكد الشركة بعد أيًا من هذه الخطط، لكنها أعلنت للتو أنها توسع سياسة تصنيف المحتوى الخاصة بها لتشمل الأحداث التى تقام في Horizon Worlds ، ويتطلب الأمر الآن من منشئي المحتوى وضع علامة على عوالمهم على أنها "18+" أو "الجميع" للتأكد من أن "الأشخاص يفهمون ما يمكن توقعه عند حضورهم حدث".