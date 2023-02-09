شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية ترجمة الملفات الصوتية باستخدام ترجمة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل خدمة ترجمة جوجل علي ترجمة عشرات اللغات حول العالم، أكثر من معظم خدمات الترجمة الأخرى، حيث تعمل بدقة ممتازة، وبالرغم من الانتشار الواسع لخدمة ترجمة جوجل، فإن معظم الأشخاص يستخدمونها لترجمة النصوص المكتوبة فقط، لكنها توفر ميزات أكثر من ذلك، إذ يمكنك استخدامها لترجمة الملفات الصوتية أو الكلام المباشر من لغة إلى أخرى بسرعة.

استخدام تطبيق ترجمة جوجل في هاتفك لترجمة ملف صوتي توجه إلى متجر جوجل لتنزيل الإصدار الخاص لمُستخدمي أندرويد، أو توجّه إلى آب ستور إن كنت من مُستخدمي آيفون. شغّل تطبيق Google Translate ، ستجد لغتين في الجزء السفلي من الشاشة، واحدة في الجهة اليُسرى، والأخرى في الجهة اليُمنى. اضغط فوق اللغة الموجودة في الجهة اليُسرى واختر اللغة التي تريد الترجمة منها. اضغط فوق اللغة الموجودة في الجهة اليُمنى وحدد اللغة التي تريد الترجمة إليها. اضغط فوق زر الميكروفون الظاهر في الجهة السُفلية من الشاشة. استخدم هاتفًا آخر أو أي مُشغّل وسائط لتشغيل ملف صوتي أو ابدأ بالتحدث بعد صدور تنبيه البدء.

بعد الانتهاء من التحدث أو تشغيل الملف الصوتي، ستظهر شاشة تعرض نسخًا لملف الصوت أو التسجيل الصوتي بكلتا اللغتين.

7. اضغط فوق أيقونة مكبر الصوت الصغيرة الظاهرة في الجهة العُلوية من النص المُترجم للاستماع إلى الملف الصوتي باللغة الجديدة