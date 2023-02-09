شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف علي ميزات متصفح إيدج بنظام ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أن الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها، المدعوم من ChatGPT، قادم إلى متصفح Edge ومحرك بحث Bing، ستؤدي إضافة الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى إعادة تعريف طريقة عمل هذين المنتجين من مايكروسوفت، وهناك بعض التغييرات الرئيسية في الأفق.

يعد ChatGPT المدعوم من مايكروسوفت عبارة عن ذكاء اصطناعي للمحادثة يمكنك طرح الأسئلة والحصول على جميع أنواع الإجابات، تحرص مايكروسوفت على إخراج هذه التجربة من موقع الويب إلى المتصفح، وهناك الكثير من الميزات التي أرغب في تجربتها.

محرك بحث معاد تصوره

مع Bing الجديد، المدعوم من Edge، تعد مايكروسوفت بتقديم نسخة محسنة من تجربة البحث التي اعتدنا عليها جميعًا.

ستظل قادرًا على رؤية النتائج المعتادة في المكان الذي كانت عليه من قبل ، ولكن على جانب الشاشة ، سوف يقوم الذكاء الاصطناعي بتوضيح وتلخيص الإجابات نيابة عنك.

في الوقت الحالي إذا بحثت في جوجل، فستحصل فقط على مقتطف من موقع ويب يبدو أنه الأكثر صلة باستعلام البحث الخاص بك.

لكل شيء آخر تحتاج إلى النقر فوق مواقع الويب المختلفة حتى تجد الموقع الذي يجيب على سؤالك.

سيغير Bing ذلك من خلال إعطائك إجابة كاملة لأسئلتك بدلاً من مجرد ربطك بمواقع الويب التي قد تساعدك أو لا تساعدك بحسب ما نقله موقع Digitartlends.

قد لا تقدم بعض الاستفسارات دائمًا إجابات دقيقة.

ومع ذلك يبدو أن مايكروسوفت حريصة على تجنب المشاكل عن طريق إضافة قوائم كاملة بالمصادر إلى إجاباتها بحيث يمكنك دائمًا البحث بشكل أعمق قليلاً دون إضاعة الكثير من الوقت.

أدوات التحليل المعقدة

يضيف تحديث Edge الجديد وظيفة دردشة تتيح لك التعمق أكثر في ما يمكن أن يفعله هذا الذكاء الاصطناعي حقًا.

في الشريط الجانبي، يمكنك أن تطلب من Edge إعداد ملخص كامل للملف ثم مقارنته بشيء آخر.

بدلاً من البحث في صفحات طويلة من التقارير، يمكنك السماح لـ Edge بالقيام بكل الأعمال الأساسية.

عرضت مايكروسوفت ميزة معالجة تقرير مالي. لم يقتصر الأمر على سرد الأجزاء الرئيسية منه في قطع صغيرة الحجم ، بل سمح للمستخدم أيضًا بمقارنتها بتقرير أحد المنافسين.

البحث بشكل أعمق مع وظيفة الدردشة

وظيفة الدردشة، المضمنة في Microsoft Edge والموجودة في Bing، هي ما يبرز بالفعل قوة ChatGPT.

تتيح لك الميزة الاستمرار ومعرفة المزيد بعد الاستعلام الأولي.

يمكنك أيضًا أن تطرح عليه أسئلة أكثر تعقيدًا مما تطرحه عادةً على محرك البحث.

بدلاً من البحث عن "أفكار لقضاء الإجازة في أوروبا"، سأل المستخدم الذكاء الاصطناعي سؤالاً كاملاً وتلقى إجابات متنوعة بمصادر كاملة.

بمجرد الإجابة على سؤالك الأولي، لا يجب أن ينتهي البحث عند هذا الحد.

كما هو الحال مع ChatGPT، يمكنك الاستمرار، ويفهم الذكاء الاصطناعي تمامًا سياق استفساراتك السابقة.

عندما تم نشر ChatGPT لأول مرة، خشي الكثير من الناس على وظائفهم، لاسيما مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تدوير جميع أنواع المحتوى في جميع الموضوعات وجعلها تبدو طبيعية أمر مخيف تمامًا، ومع مزيد من التحسين يمكن أن يحل محل العديد من المدونين الفعليين منشورات مدونات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وغني عن القول ، أن إصدار Edge و Bing الجديد والمحسّن من إنشاء محتوى ChatGPT لن يهدئ هذه المخاوف.

أضافت Microsoft أداة إنشاء إلى Edge والتي تتيح لك إنشاء منشور مدونة أو بريد إلكتروني أو حتى مجرد فقرة من المحتوى بناءً على مطالبتك.

يمكنك ضبط الطول والنبرة ثم الانتقال إلى المدينة - استخدم كل شيء أو ببساطة الاعتماد عليه كأساس لكتابتك الخاصة.

يتم استخدام أداة الإنشاء لإعداد منشور مدونة على LinkedIn، غالبًا ما يكون لمحتوى LinkedIn نوع معين من النغمة، وعلى الرغم من أننا لا نعرف النتيجة النهائية للاستعلام، يمكن المراهنة أن الذكاء الاصطناعي كان قادرًا على تقليده عن كثب.

يمكن أن تكون هذه الأداة طريقة رائعة لتسريع بعض المهام اليومية المملة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، قد لا يكون مثاليًا للكتابة القصيرة - ستقضي وقتًا طويلاً في صياغة الموجه كما لو كنت تكتب البريد الإلكتروني بنفسك.

يمكن لوظيفة الدردشة الجديدة في Microsoft Edge أن تفعل أكثر من مجرد مشاركة وصفات الطبخ أو إعداد مسارات الرحلة.

أظهرت مايكروسوفت في الواقع الأداة التي نجحت في ترجمة مقتطف من التعليمات البرمجية من لغة برمجة إلى أخرى.

إذا ثبت أن الأداة تعمل بشكل جيد ، فقد تكون إضافة رائعة إلى GitHub وغيرها من موارد البرمجة المماثلة.

يمكن تحقيق العديد من الأشياء بلغات برمجة متعددة ، لذلك يمكن للذكاء الاصطناعي من Microsoft تسريع عملية البحث في Stack Overflow بنفسك.