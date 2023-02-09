شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وضع التصفح المتخفى فى Tinderيخفى ملفك الشخصى عن الأشخاص الذين لا تحبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك Tinder الآن تصفح الملفات الشخصية مع البقاء مخفيًا - ولكن سيتعين عليك الدفع مقابل ذلك، وفقا لتقرير theverge.

وفى منشور على غرفة الأخبار في Tinder، أعلن تطبيق المواعدة عن وضع جديد للتصفح المتخفي يمكنك استخدامه للتنقل بين الملفات الشخصية دون الظهور في موجز توصياتهم ما لم "تعجبك" ( عبر TechCrunch ).

وحاليًا تعرض خوارزمية Tinder ملفك الشخصي في توصيات الأعضاء الآخرين، سواء قمت بالتمرير لليمين أو اليسار عليهم، ومن ناحية أخرى سيخفي وضع التصفح المتخفي ملفك الشخصي عن المستخدمين الآخرين ما لم تعرب عن اهتمامك، مما يساعد في ضمان مشاهدة ملفك الشخصي من قبل الأشخاص الذين تريد رؤيته.

والجانب السلبي هو أنه لا يمكنك الوصول إلى الميزة الجديدة إلا إذا كنت تدفع مقابل Tinder Plus وGold وPlatinum ، والتي تأتي بمجموعة من الأسعار حسب عمرك والمدة التي تريد الاشتراك فيها.

وبينما يمكنك إخفاء ملف التعريف الخاص بك مجانًا، فإن تشغيل الميزة يعني أنك لن تظهر لأي شخص على التطبيق وأنه لا يمكنك مشاهدة أي شخص آخر، مما يجعل الأمر صعبًا إذا كنت لا تزال ترغب في استخدام التطبيق ابحث عن موعد.

ولكن إذا كنت لا تدفع مقابل اشتراك Tinder (ولا تخطط لذلك)، فإن الشركة تطرح ميزة أخرى مفيدة للجميع على التطبيق وهى القدرة على حظر الملفات الشخصية التي تظهر في خلاصتك.

ويعتمد هذا على الميزة التي تتيح لك حظر جهات اتصال محددة على Tinder ويمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت لا ترغب في رؤية زميل سابق أو زميل في العمل أثناء استخدام التطبيق.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيظل بإمكانهم رؤية ملف التعريف الخاص بك في التطبيق بمجرد حظره على الرغم من ذلك، ولقد تواصلنا مع Tinder للحصول على توضيح، وسنقوم بتحديث هذه المقالة إذا سمعنا مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تطرح Tinder بعض ميزات الأمان الأخرى، بما في ذلك طريقة الضغط لفترة طويلة على الرسائل الهجومية للإبلاغ عنها، كما أنها تضيف المزيد من المصطلحات التي تم وضع علامة عليها والتي تؤدي إلى تشغيل العبارة "هل أنت متأكد؟" موجه يظهر قبل أن يرسل شخص ما رسالة تحتوي على كلمات ضارة أو غير لائقة، بالإضافة إلى "هل هذا يزعجك؟" الرسالة التي تظهر جنبًا إلى جنب مع الرسائل التي يحتمل أن تكون غير محترمة.