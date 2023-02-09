شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. تم تسريح 1300 موظف لشركة زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة زووم، أن الشركة ستسرح 1300 موظفًا، وهو ما يترجم إلى حوالي 15% من موظفيها ما يثير التساؤلات بشأن تأثر قطاعات الشركة بخفض الموظفين.

لماذا تقوم Zoom بتسريح الموظفين؟

تمامًا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى ، بما في ذلك مايكروسوفت وإنتل وجوجل وميتا وأمازون، من بين آخرين، يشير الرئيس التنفيذي للشركة إلى "عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي وتأثيره على العملاء كسبب لتسريح العمال.

قال الرئيس التنفيذي إن زووم نما حجمه 3 أضعاف في 24 شهرًا لإدارة الطلب المتزايد على حل بحيث يظل الناس على اتصال أثناء جائحة Covid-19.

"لجعل هذا ممكنًا احتجنا إلى زيادة عدد الموظفين بسرعة لدعم الارتفاع السريع للمستخدمين على نظامنا الأساسي واحتياجاتهم المتطورة، لقد عملنا بلا كلل وجعلنا Zoom أفضل لعملائنا ومستخدمينا، لكننا أيضًا ارتكبنا أخطاء، لم نفعل يستغرق وقتًا طويلاً كما ينبغي لتحليل فرقنا بدقة أو تقييم ما إذا كنا ننمو بشكل مستدام، نحو أعلى الأولويات ".

كما أعلن يوان عن عدد من الخطوات "للتغلب على البيئة الاقتصادية". وقال أيضًا إنه "بصفته الرئيس التنفيذي ومؤسس زووم" ، فهو مسؤول عن هذه الأخطاء التي ارتكبتها الشركة والإجراءات التي تتخذها اليوم.

"أريد أن أظهر المساءلة ليس فقط بالكلمات ولكن في أفعالي الخاصة، ولهذه الغاية سأقوم بتخفيض راتبي للسنة المالية القادمة بنسبة 98% والتخلي عن مكافأة الشركة للسنة المالية 23، وسيقلل أعضاء فريق القيادة التنفيذية من قاعدتهم رواتب بنسبة 20% للسنة المالية القادمة مع مصادرة مكافآت الشركة للعام المالي 23 ".

سيتم تقديم "Zoomies" المغادرين بدوام كامل في الولايات المتحدة:

- حتى 16 أسبوعًا من الراتب وتغطية الرعاية الصحية

- دفع المكافأة السنوية للعام المالي 2013 على أساس أداء الشركة

- استحقاق خيار RSU وخيار الأسهم لمدة 6 أشهر للموظفين الأمريكيين وحتى 9 أغسطس 2023 للموظفين غير الأمريكيين

- خدمات التنسيب الخارجي التي تشمل التدريب 1: 1 وورش العمل ومجموعات التواصل والمزيد

أولئك الذين هم خارج الولايات المتحدة سيحصلون على دعم مماثل وفقًا للقوانين المحلية.