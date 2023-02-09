شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا فشل الإطلاق المداري الأول لشركة Virgin Orbit فى المملكة المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الإطلاق المداري الأول لشركة Virgin Orbit من أرض المملكة المتحدة والذي كان من المفترض أن يكون علامة فارقة كبيرة للشركة والمنطقة بالفشل بسبب مكون داخلى كلف حوالى 100 دولار، وفقًا لـ SpaceNews ونقله engadget.

وكشف دان هارت، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit ، في ندوة SmallSat في ماونتن فيو، كاليفورنيا أن الأدلة تشير حتى الآن إلى أن جزءا مرشحا فى محرك المرحلة الثانية من الصاروخ قد تم إزاحته وتسبب في حدوث مشكلات.

وكانت الشركة قد أطلقت مهمتها التاريخية "Start Me Up" من Spaceport Cornwall في 9 يناير، وبدا أن الأمور تسير بسلاسة في البداية. تمكن صاروخ Virgin's LauncherOne من الانفصال عن طائرته الحاملة ، وأبلغت الشركة عن فصل مرحلي ناجح، لكن سرعان ما اتضح أن الصاروخ لم يكن قادرًا على الوصول إلى المدار كما هو مخطط له.

وقال متحدث باسم الشركة لـ Engadget في ذلك الوقت: " شهدت المرحلة العليا من الصاروخ حالة شاذة ، وأنهت قبل الأوان أول حرق للمرحلة العليا." وأضافوا: "أنهى هذا الحدث المهمة ، مع عودة مكونات الصاروخ وحمولته إلى الأرض ضمن ممر الأمان المعتمد دون الوصول إلى المدار على الإطلاق".

وكان صاروخ LauncherOne للمهمة يحمل أقمارًا صناعية من سبعة عملاء، بما في ذلك الجهات الحكومية، وكانت إحدى حمولاتها عبارة عن مشروع مشترك بين مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في المملكة المتحدة ومختبر أبحاث البحرية الأمريكية يسمى CIRCE (تجربة CubeSat لإعادة بناء الغلاف الأيوني المنسقة). وعدت شركة Virgin Orbit بإجراء تحقيق كامل في السبب الجذري للشذوذ ، لكنها لم تنتظر عودة النتائج قبل الإعلان عن أنها ستحاول إطلاقًا جديدًا في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال هارت خلال الحدث إن الشركة لم تنته من تحقيقاتها ، لكنه كان واثقًا بما يكفي للكشف عن نتائج المحققين: "كل شيء يشير، في الوقت الحالي إلى مرشح كان موجودًا بوضوح عندما قمنا بتجميع الصاروخ ولكنه لم يكن كذلك.

وهناك حيث بدأ محرك المرحلة الثانية، مما يعني أنه تم إزاحته وتسبب في أضرار في اتجاه مجرى النهر "، "هذا مثل جزء 100 دولار الذي أخرجنا." قال هارت أيضًا أن Virgin Orbit لن تستخدم هذا الفلتر بعد الآن وأنها تبحث حاليًا عن إصلاحات محتملة.