شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند توفر خدمات 5G متاحة في 238 مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر خدمات 5G في 238 مدينة هندية في نهاية يناير 2023، حسبما أبلغ وزير الاتصالات في الهند، ديفوسين تشوهان، حيث بدأ مقدمو خدمات الاتصالات في تقديم خدمات 5G عالية السرعة في البلاد اعتبارًا من أكتوبر 2022 فصاعدًا.

وضعت الحكومة خارطة طريق لإتاحة خدمات 5G في أجزاء مختلفة من البلاد من خلال التزامات النشر، وفقًا لتطبيق دعوة الإشعار (NIA) بتاريخ 15-06-2022 للمزاد العلني وشروط الترخيص، والتزامات النشر على مدى خمس سنوات، على مراحل.

أصدرت الحكومة خطابات تخصيص الطيف لمزودي خدمات الاتصالات في أغسطس 2022، بينما طلبت منهم الاستعداد لنشر خدمات 5G في البلاد، وفقاً لموقع gadgets360.

ما هي 5G، وكيف تختلف عن خدمات 3G و 4G الحالية؟

5G هي شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس القادرة على نقل مجموعة كبيرة من البيانات بسرعة عالية جدًا.

بالمقارنة مع 3G و 4G، تتمتع 5G بوقت استجابة منخفض للغاية مما سيعزز تجارب المستخدم في مختلف القطاعات، ويصف الكمون المنخفض الكفاءة في معالجة حجم كبير جدًا من رسائل البيانات بأقل تأخير.

من المتوقع أيضًا أن يحقق طرح 5G مزيدًا من التطوير في مراقبة البيانات عن بُعد في قطاعات مثل التعدين والتخزين والتطبيب عن بُعد والتصنيع، من بين أمور أخرى.