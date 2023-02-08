شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر بورصة عملات مشفرة فى العالم تعتزم تعليق التحويلات بالدولار الأميركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Binance - أكبر بورصة عملات رقمية في العالم - إنها ستعلق الودائع والسحب بالدولار الأميركي، دون تقديم سبب للقرار حسبما نقلت CNBC.

ونقلت CNBC، عن متحدث باسم Binance قوله: "نحن نعلق مؤقتًا التحويلات المصرفية بالدولار الأميركي اعتبارًا من 8 فبراير.

وأضاف: "يتم إخطار العملاء المتأثرين مباشرةً، و0.01% من مستخدمينا النشطين شهريًا يستفيدون من التحويلات المصرفية بالدولار الأميركي، ونعمل بجد لإعادة تشغيل الخدمة في أقرب وقت ممكن".

قالت Binance US - وهي وحدة تابعة للبورصة الخاضعة للتنظيم من قبل FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأميركية - في تغريدة أنها لم تتأثر بالتعليق.

وبالتالي، فإن هذه الخطوة لا تنطبق إلا على العملاء غير الأميركيين الذين يحولون الأموال من وإلى الحسابات المصرفية بالدولار.

تُظهر البيانات من Arkham Intelligence أنه بعد الإعلان، كان هناك ارتفاع حاد في التدفقات الخارجة من محافظ العملات الرقمية الخاصة بـ Binance، حيث تدفقت ملايين العملات المستقرة المرتبطة بالدولار مثل Tether و USDC إلى البورصات المنافسة أو المحافظ الفردية.

تجاوز صافي التدفق بالدولار الأميركي إلى Binance أكثر من 172 مليون دولار في اليوم، بناءً على بيانات من DefiLlama، ويمثل هذا مبلغًا ضئيلًا من المال لبورصة لديها أصول عملات مشفرة بقيمة 42.2 مليار دولار، وفقًا لـ Arkham.