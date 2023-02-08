شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. مصطلح Big Data أو البيانات الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعني البيانات الضخمة "Big Data" ببساط هي مجموعة من البيانات الضخمة في الحجم، التي تتولد بسرعة غير ثابتة وتزداد وتنمو بشكل كبير بمرور الوقت.

يشير مصطلح البيانات الضخمة Big Data إلى البيانات الكبيرة جدًا أو السريعة أو المعقدة بحيث يصعب أو يستحيل معالجتها باستخدام الطرق التقليدية.

وكانت عملية الوصول إلى الكميات الكبيرة من المعلومات وتخزينها لأغراض التحليلات موجودة منذ وقت طويل، ولكن اكتسب مفهوم البيانات الضخمة زخمًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما صاغ المحلل الصناعي دوج لاني التعريف السائد الآن للبيانات الضخمة أو Big Data .

ويصعب التعامل معها باستخدام أجهزة معالجة وتخزين البيانات التقليدية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن مصدر البيانات ينتج كمية هائلة من المعلومات بشكل مستمر.

هناك العديد من الأمثلة علي مصطلح Big Data أو البيانات الضخمة مثل شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تشير الاحصائيات إلى أن أكثر من 500 تيرابايت من البيانات تدخل إلى مركز بيانات فيسبوك يوميًا، وتأتي هذه البيانات على شكل صور وفيديوهات وحتى تعليقات المستخدمين ومنشوراتهم.

الطائرات أيضاً إلى أن محرك واحد لطائرة ركاب تقليدية ينتج أكثر من 10 تيرابايت من البيانات كل 30 دقيقة.

وتحتاج البيانات الضخمة هذه أو ال Big Data إلى معالجة وتخزين لحظي حتى يكتمل عمل الطائرة بالشكل الذي نعرفه.

بالإضافة إلى ذلك فإن مجموعة من البيانات المأخوذة من السجلات الصحية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت ومصادر أخرى توفر لمنظمات الرعاية الصحية والوكالات الحكومية معلومات حديثة دائماً عن تهديدات الأمراض المعدية أو تفشيها.