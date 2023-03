شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المنافسة البريطانية تحذر من صفقة Microsoft Activision: تلحق الضرر باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) عن مخاوفها بشأن خطط Microsoft للاستحواذ على Activision Blizzard العام الماضي، لكنها تقول الآن إن الصفقة قد تضر اللاعبين في المملكة المتحدة، وفقا لتقرير theverge.

ونشرت CMA نتائج مؤقتة في تحقيقها في صفقة Microsoft و Activision ووجدت أنها "يمكن أن تؤدي إلى أسعار أعلى، أو خيارات أقل، أو ابتكار أقل للاعبين في المملكة المتحدة." عرضت CMA العلاجات الممكنة التي تشمل إجبار Microsoft على بيع أعمال Activision Blizzard المرتبطة بـ Call of Duty .

ويوضح CMA أنه مهتم بشكل أساسي بأمرين: الألعاب السحابية وحصرية الألعاب، ويقول المنظم في المملكة المتحدة: "تشير الأدلة المتاحة لهيئة السوق المالية حاليًا إلى أن Microsoft ستجد أنه من المفيد تجاريًا جعل ألعاب Activision حصرية لخدمة الألعاب السحابية الخاصة بها (أو متوفرة فقط على الخدمات الأخرى في ظل ظروف أسوأ ماديًا)".

وتعتقد هيئة أسواق المال (CMA) أنه إذا استحوذت Microsoft على Activision Blizzard ، فإن ذلك سيعزز مكانتها القوية في الألعاب السحابية ، والتي يقدرها المنظم بـ 60-70% من "خدمات الألعاب السحابية العالمية".

ويمكن أن تضعف Microsoft أيضًا المنافسة في الألعاب من خلال ألعاب Activision الحصرية، كما تحذر CMA، يقول المنظم: "وجدت CMA مؤقتًا أن إضعاف المنافسة من خلال تقييد الوصول الذي تتمتع به المنصات الأخرى إلى ألعاب Activision يمكن أن يقلل بشكل كبير من المنافسة بين Xbox و PlayStation في المملكة المتحدة، مما يؤدي بدوره إلى إلحاق الضرر باللاعبين في المملكة المتحدة".

واقترحت CMA الآن مجموعة من العلاجات الممكنة التي يمكن أن تتخذها Microsoft للحصول على الموافقة على الاستحواذ على Activision Blizzard في المملكة المتحدة، وهي تتضمن اقتراحًا لعلاج هيكلي يتضمن تجريدًا جزئيًا من Activision Blizzard في شكل بيع أعمال Call of Duty ، وتشمل العلاجات الأخرى بيع جزء Activision أو قطاعات Activision و Blizzard التي قد تشمل الأعمال المرتبطة بـ Call of Duty و World of Warcraft وألعاب أخرى.

ولا تعتبر أي من هذه العلاجات مواتية لشركة Microsoft ، ومن المحتمل أن الشركة كانت تأمل في الحصول على علاجات سلوكية مثل الاتفاقات لضمان توفر Call of Duty وألعاب Activision الأخرى على خدمات الألعاب السحابية المنافسة والقيود المفروضة على الحصرية للألعاب عبر وحدات التحكم.

وتقول هيئة أسواق المال "من غير المرجح أن يكون للعلاجات السلوكية تأثير فعال"، وهي تستبعد بشكل أساسي هذا المسار في هذه النتائج المؤقتة ما لم تكن الجهة التنظيمية "واثقة من أن العلاج كان قادرًا على التنفيذ الفعال والمراقبة والإنفاذ".

ولا تزال Microsoft تعتقد أن العلاجات السلوكية يمكن أن تعالج مخاوف CMA. "نحن ملتزمون بتقديم حلول فعالة وقابلة للتنفيذ بسهولة تعالج مخاوف هيئة السوق المالية"، كما تقول ريما أليلي، برنامج CVP في Microsoft ونائب المستشار العام، في بيان إلى The Verge، "إن التزامنا بمنح وصول متساوٍ بنسبة 100% إلى Call of Duty لشركة Sony وNintendo وSteam وغيرها يحافظ على فوائد الصفقة للاعبين والمطورين ويزيد من المنافسة في السوق."