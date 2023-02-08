شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تفكر فى تطوير نسخة باهظة الثمن من أيفون "Urtla" العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تفكر في طرح نسخة "Urtla" من هاتف أيفون بسعر مرتفع العام المقبل والتى تستهدف المستخدمين الأثرياء، وذلك في الوقت الذى ينتظر فى عشاق أيفون تخفيض سعره أو طرح نسخة اقتصادية تتماشي مع الظروف الاقتصاديه التى يمر بها العالم.

وبحسب موقع Engadet الأمريكى، فقد كشف "مارك جورمان" المتخصص بشئون أبل أن الشركة تفكر في طرح نسخة جديدة من هاتف أبل "Urtla" بسعر مرتفع وإمكانيات أعلي من iPhone Pro و Pro Max، مشيرا إلى أن الجهاز قد يصل للمستهلكين اوئل العام المقبل.

وبحسب تقارير سابقة، فكانت أبل تفكر في إعادة تسمية iPhone 15 Pro Max القادم إلى iPhone 15 Urtla، والآن، يقول "جورمان" إن هناك دليلًا يشير إلى أن أبل تريد بدلاً من ذلك تقديم أيفون أكثر قوة وبسعر مرتفع يستهدف فئة معينة من المستخدمين الأكثر ثراء حول العالم.

وأشار "جرومان" إلى تعليق حديث أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك"، والذى قال فيه عندما سئل عما إذا كان متوسط ​​سعر أيفون سيظل يتزايد، ليرد "كوك" قائلا أنه يعتقد أن الناس على استعداد لبذل أقصى ما في وسعهم للحصول على أفضل ما يمكنهم تحمله في هذه الفئة."

وحول كيفية قيام أبل بتفريق النموذج الجديد عن الإصدارات الأخرى، قال "جرومان" أن نسخة iPhone Urtla يمكن أن تتميز بمعالج أسرع، ومستشعر كاميرا أفضل من Pro وPro Max وشاشة أكبر، مضيفا أنه قد يكون هناك أيضًا المزيد من الميزات المستقبلية، مثل التخلي عن مختلف المنافذ