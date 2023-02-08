شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تفكر فى تطوير نسخة باهظة الثمن من أيفون "Urtla" العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع Engadet الأمريكى، فقد كشف "مارك جورمان" المتخصص بشئون أبل أن الشركة تفكر في طرح نسخة جديدة من هاتف أبل "Urtla" بسعر مرتفع وإمكانيات أعلي من iPhone Pro و Pro Max، مشيرا إلى أن الجهاز قد يصل للمستهلكين اوئل العام المقبل.
وبحسب تقارير سابقة، فكانت أبل تفكر في إعادة تسمية iPhone 15 Pro Max القادم إلى iPhone 15 Urtla، والآن، يقول "جورمان" إن هناك دليلًا يشير إلى أن أبل تريد بدلاً من ذلك تقديم أيفون أكثر قوة وبسعر مرتفع يستهدف فئة معينة من المستخدمين الأكثر ثراء حول العالم.
وحول كيفية قيام أبل بتفريق النموذج الجديد عن الإصدارات الأخرى، قال "جرومان" أن نسخة iPhone Urtla يمكن أن تتميز بمعالج أسرع، ومستشعر كاميرا أفضل من Pro وPro Max وشاشة أكبر، مضيفا أنه قد يكون هناك أيضًا المزيد من الميزات المستقبلية، مثل التخلي عن مختلف المنافذ