شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبدأ تطوير أقمار صناعية جديدة للأرصاد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الصين مرحلة تطوير الدفعة الرابعة من أقمار الأرصاد الجوية "فنغيون-3 (إف واي-3)"، في محاولة لدعم تطوير نظام المراقبة الذكي للجيل الثالث من أقمار الأرصاد الجوية.

وأشارت أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إلى أن سلسلة "إف واي-3"، المحدثة من سلسلة "إف واي-1"، هي الجيل الثاني من أقمار الأرصاد الجوية الصينية التي تدور في مدار قطبي، وهي مصممة لتعزيز قدرة البلاد على الحصول على البيانات العالمية لجمع المزيد من المعلومات حول خصائص السحب والسطوح.

وأوضحت الأكاديمية أن "الدفعة الرابعة من الأقمار هي الأخيرة من الجيل الثاني للصين من أقمار الأرصاد الجوية منخفضة المدار، وتتألف من قمر صناعي لرصد الأمطار في مدار مائل وقمر صناعي في مدار الصباح الباكر المتزامن مع الشمس".