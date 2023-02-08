شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات العملات المشفرة تتعهد بـ9 ملايين دولار تبرعات لسوريا وتركيا بعد الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الزلازل في دمار في سوريا وتركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى أزمة إنسانية وأزمة في البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلازل، حيث اجتمعت شركات التشفير مثل Binance و KuCoin و OKX و Bitfinex لتقديم مساعدة مالية فورية لضحايا الكارثة الطبيعية.

تعهدت الشركات هذه مجتمعة بتقديم 9 ملايين دولار في صناديق الطوارئ الموجهة نحو سوريا وتركيا، كما تبرعت مؤسسة الانهيار الجليدي بمليون دولار كجزء من تدابير الإغاثة، حسبما ذكر موقع gadgets360.

قررت بورصة BitMEX للعملات المشفرة المساهمة في العائدات من مسابقتها التجارية التي عقدت مؤخرًا لمنظمة الهلال الأحمر التركي.

تعاونت Haluk Levent وفي الوقت نفسه، مع منظمة خيرية Ahbap لإنشاء محفظة متعددة التوقيعات لقبول التبرعات المشفرة لتمويل الإغاثة للمناطق المتضررة، المحفظة مبنية على BNB blockchain، وذكرت The Block أن محفظة Levent الرقمية قد جمعت بالفعل 170.000 دولار في عملات Binance USD المستقرة.

ضرب زلزال قوي بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر تركيا في 6 فبراير، مما أثر على العديد من المناطق بما في ذلك قبرص والأردن ولبنان والعراق وسوريا، برزت تركيا وسوريا كأكثر المناطق تضرراً.

ظهرت مقاطع فيديو لمباني تنهار في غمضة عين أثناء الزلزال على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحسب ما ورد تجاوز عدد القتلى من الزلزال حاجز 7800 حتى اليوم الأربعاء.