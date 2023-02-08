شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.62% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 8 فبراير، ارتفاع بنسبة 1.62% لتصل إلى 23،260 دولارًا في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap و Binance وغيرها، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 396 دولارًا.

انخفض النطاق السعري لبيتكوين بنسبة 2.77 % في الأيام القليلة الماضية، لاحظ الخبراء أن البيتكوين تقف حاليًا عند مستوى 23،150 دولارًا.

وشهد إيثر ارتفاعا بنسبة 2.75 % في قيمته اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر إيثر، في وقت كتابة هذا التقرير، 1،678 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

نما التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 2.26 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، وتبلغ قيمة الحد الأقصى للعملات المشفرة العالمية 1.09 تريليون دولار.

يعمل قطاع الأصول الرقمية على توسيع جذوره حول العالم، حيث تقوم المملكة المتحدة على سبيل المثال بتجربة النسخة الرقمية من الجنيه الإسترليني المسماة "بريتكوين".

في الهند، قامت شركات التشفير مثل CoinDCX و Mudrex بالفعل بإيقاف برامج التوعية بالتشفير ومبادرات تطوير blockchain في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.