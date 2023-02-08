شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن محرك بحث جديد أقوى من ChatGPT.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن إصدار جديد لمحرك البحث الخاص بها بالتعاون مع OpenAI والذي يعد بأن يكون "أقوى من ChatGPT، سيتم تشغيل Bing الجديد اعتبارًا من اليوم مع إمكانات محدودة حسبما نقلت CNBC.

وسيتم تشغيل Bing الجديد على نموذج لغة جديد من الجيل التالي المصمم خصيصًا لأغراض البحث، وسيساعد النموذج في تحسين ملاءمة الإجابات باستخدام روابط ويب محددة واستشهادات، وتعزيز فهم أفضل للموقع الجغرافي.

وسيتضمن محرك البحث أيضًا امتدادًا للمحادثة قالت Microsoft إنه يمكن أن يكون مفيدًا لأشياء مثل "التخطيط للرحلات والتسوق".

ويمكن للمستخدمين "التحدث" إلى محرك البحث عن طريق مطالبتهم بالتوصية بأرخص تلفزيون عند التسوق أو إنشاء مسار رحلة لمدة خمسة أيام مع العائلة.

وسيتمكن Bing أيضًا من كتابة "رسائل بريد إلكتروني بلمسات مخصصة"، وترجمة النص بأكثر من 100 لغة، وإنشاء أشياء مثل الاختبارات البسيطة، كما تقول الشركة.

Edge ، متصفح الويب من Microsoft ، سيحتوي على شريط جانبي يستخدم هذه التقنية للقيام بعدد من الوظائف، مثل تلخيص النقاط الرئيسية من تقارير الأرباح.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من إعلان Microsoft أنها ستستثمر مليارات الدولارات في OpenAI لدمج أدوات شبيهة بـ ChatGPT في منتجاتها مثل محرك البحث Bing و Excel و Powerpoint.

هذه الخطوة جزء من سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي حيث تسارع شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى لتطوير إصداراتها الخاصة من روبوتات الدردشة عالية القدرة للتنافس مع ChatGPT.