شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر يكافح من أجل عدم فرار المعلنين بعد انخفاض عائداته 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نشاط الإعلانات على تويتر انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت تقارير انخفاض عائداته اليومية بنسبة 40 % عن العام الماضي، وذلك بحسب The Information.

ووفقا للتقرير أوقف أكثر من 500 من كبار المعلنين إعلاناتهم على المنصة بشكل مؤقت، وذلك منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر الماضى، لكن في نفس الوقت لا يزال تويتر يستقطب الصفقات الإعلامية الكبيرة ويحتفظ بها.

ورغم أن ماسك يخطط لتنويع مصادر دخل تويتر بعيدًا عن الإعلانات، فمن المحتمل أن تكافح الشركة لتحقيق التعادل في الأرباح هذا العام، ونظرًا لأن تويتر حقق 1.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 ، فإن انخفاضه بنسبة 40 % يعني أنه يحقق حوالي 8 ملايين دولار يوميًا (وحوالي 720 مليون دولار للربع).

ويحاول تويتر الوصول إلى الأسواق الأخري هذا العام، وتعمل على تحقيق 3 مليارات دولار من العائدات، مع دفع 1.5 مليار دولار من الفوائد السنوية من الديون التي جمعها "ماسك" لشراء تويتر.

ومن الممكن أن تؤدي مشاكل الإعلانات إلى مزيد من خفض التكاليف، حيث يقال إن بعض المعلنين الكبار غير راضين عن نهج ماسك في الإدارة، وإعادة أشخاص تم حذف حساباتهم من تويتر أمثال دونالد ترامب، وأيضا إقالة المديرين التنفيذيين المسئولين عن كبح خطاب الكراهية، فضلا عن تقليص القوة العاملة في تويتر بالفعل بحوالي 75 %، ومن السهل تخيل المزيد من عمليات التسريح في المستقبل إذا لم يتوقف نزيف الخسارة .

ومن المحتمل أن يحصل تويتر على بعض الدعم في قدرته على جذب شركاء الإعلام والاحتفاظ بهم، ووفقًا لـ Axios ، لا يزال للمنصة صفقات مع أكثر من ثلاثين شركة إعلامية ومنافذ إخبارية (بما في ذلك Wall Street Journal و Reuters و Bloomberg و Forbes و Conde Nast و USA Today) والبطولات الرياضية (بما في ذلك NFL و NBA و NHL و MLB و NASCAR و PGA Tour) في النصف الأول من هذا العام.