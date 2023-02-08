شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تنسيق النص فى محرر مستندات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مُحرر مستندات جوجل أداة مفيدة جدًا لمعالجة النصوص، فأصبح أفضل كثيرًا مما كان عليه قبل بضع سنوات فقط، ولكن قد لا تكون بعض ميزاته الأكثر فائدة واضحة، فعلى سبيل المثال، من السهل العثور على جميع الطرق المتاحة لتقديم نص متخصص، مثل التسطير، والخط المائل، والتوسط في الخط، بين الرموز الموجودة أعلى الصفحة.

ولكن هناك مهام التنسيق الشائعة الأخرى، مثل النصوص المرتفعة، والنصوص المنخفضة، ليست موجودة، لكنها متاحة إذا كنت تعرف مكان البحث، وفقا لما ذكره موقع "the verge".

يمكنك للعثور على خيارات تنسيق النص هذه وغيرها، الانتقال إلى القائمة العلوية على النحو التالي:

قم بتمييز النص الذي تريد تعديله.

انتقل إلى القائمة العلوية لمُحرر مستندات Google، واضغط فوق تنسيق> نص.

ستجد هناك جميع خيارات تنسيق النص الأساسية، غامق ومائل وتسطير ويتوسط الخط ومرتفع ومنخفض، ويمكنك أيضًا تعديل حجم النص وتغيير الكتابة بالأحرف الكبيرة إلى جميع الأحرف الصغيرة أو الكبيرة أو أحرف العنوان.