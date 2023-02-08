شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تسريح 12 ألف موظف.. جوجل تخطر موظفيها المفصولين فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل الشهر الماضى أنها ستسرح 12000 موظف على مستوى العالم، وكجزء من عملية قطع الوظائف، تم إخبار موظفى الشركة العاملين فى كندا أنه تم تسريحهم.

ونقلت صحيفة فاينانشيال بوست عن المتحدثة باسم جوجل كندا لورين سكيلى قولها إنه تم إرسال إخطارات إلى الموظفين المتضررين من تخفيضات الوظائف التى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، وبحسب ما ورد قال Skelly أن كندا لا تزال سوقًا مهمًا وأولوية لـ جوجل.

ومع ذلك، لا تتوفر معلومات حول عدد الموظفين فى مكاتب الشركة في كندا الذين من المقرر تسريحهم وما هى الأقسام التى تشهد تخفيضات فى الوظائف، وبحسب ما ورد ، فإن أولئك الذين تم تسريحهم يشملون مهندسى البرمجيات ومصممى تجربة المستخدم فى كيتشنر، أونتاريو.

وتمتلك جوجل مكاتب فى تورنتو ، كيتشنر ووترلو ، أونتاريو ، فانكوفر ، أوتاوا ، مونتريال ، وإدمونتون، وتأتي هذه الأخبار بعد حوالي أسبوعين من إعلان بلومبرج أن وحدة DeepMind للذكاء الاصطناعي (AI) المملوكة لشركة Alphabet قالت إنها ستغلق مكاتبها في كندا، كما أن DeepMind لديها مكتبها في إدمونتون ، ألبرتا وهو مكتب DeepMind الوحيد الذي لا يوجد داخل حرم جوجل.

ونقلاً عن مذكرة ، أشار التقرير أيضًا إلى أن المهندسين والباحثين الذين سيتأثرون سيُعرض عليهم خيار الانتقال إلى مكاتب أخرى، بما في ذلك المواقع الكندية في مونتريال وتورنتو ، والتي تقع داخل مكاتب جوجل ".

وفي الشهر الماضي ، أعلنت جوجل أنها ستزيل حوالي 12000 وظيفة أو 6٪ من القوة العاملة في الشركة. شمل الموظفون الذين تأثروا من التسريح أولئك الذين يعملون في أقسام مثل جوجل Cloud و Chrome to Android والاستراتيجية والتوظيف وفرق الانتقال إلى السوق وقسم البحث والتطوير الداخلي للشركة المسمى Area 120.