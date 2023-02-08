شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن بالون التجسس وكيف يعمل من السماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بالونات التجسس هي بالونات ضخمة عالية الارتفاع، كل منها بحجم ثلاث حافلات، تستخدم كأجهزة مراقبة، فإنها توفر خيار مراقبة بديل للأقمار الصناعية، التي تقع على ارتفاع أعلى في مدار أرضي منخفض أو متوسط، وتحتوي بالونات التجسس هذه على معدات عالية التقنية مرفقة، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحتوي بالونات التجسس على غاز مثل الهيدروجين والهيليوم الذي يساعدها على الطفو مع الريح، وعادة ما تعمل بالونات التجسس أعلى من الطائرات التجارية أو حتى الطائرات المقاتلة وطائرات التجسس.

ما هى أجهزة التجسس التي يمتلكها البالون؟

تجهز بالونات المراقبة بكاميرات وأجهزة استشعار ورادارات تشير إلى الأرض، وجميعها مدعومة بألواح شمسية ملحقة، وتسمح لهم الكاميرات المتطورة بالتقاط صور لما يوجد على سطح الأرض، مع إمكانات تكبير قوية.

كما تتمكن هذه الكاميرات من الرؤية خارج الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي، مثل الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح لها بالمراقبة في الليل.

قال إيان بويد، مهندس الطيران بجامعة كولورادو بولدر: "إذا كان الوقت ليلاً، فإن الكاميرا التي تعمل في الجزء المرئي من الطيف لن تظهر لك أي شيء، سيكون كل شيء مظلماً"، مضيفا، "لكن كاميرا الأشعة تحت الحمراء يمكنها التقاط الأشياء من الحرارة في الظلام."