شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات التشفير التام بين الأطراف فى محادثات "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة استخدام الإنترنت وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، من المهم حماية بياناتك عبر الإنترنت لتجنب أى احتيال أو تسريب للبيانات، ويمكن أيضًا حماية دردشاتك عبر الإنترنت على مواقع الشبكات لاجتماعية.





التشفير من طرف إلى طرفتوفر منصات الوسائط الاجتماعية المملوكة للميتا مثل WhatsApp و Facebook و انستجرام تشفيرًا شاملاً للمحادثات. تتم حماية رسائل الدردشة والمكالمات بحيث يمكنك أنت والشخص الذي تتحدث معه فقط رؤيتها أو سماعها أو قراءتها.

بدء محادثة جديدة مشفرة من طرف إلى طرف - افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي وانتقل إلى قسم DM. - اضغط على أيقونة الجمع (+) المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا.

- اضغط على خيار بدء الدردشة المشفرة من طرف إلى طرف.

- اختر الحساب الذي تريد بدء محادثة آمنة معه، أو استخدم شريط البحث العلوي للبحث عن اسمه.

- اضغط على زر الدردشة المتاح في الجزء العلوي الأيمن.

- تمكين التشفير التام بين الأطراف في الدردشة الحالية

- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

- انتقل إلى الدردشة التي تريد فيها تمكين التشفير من طرف إلى طرف.

- اضغط على اسم المستلم ، المتاح في الجزء العلوي من نافذة الدردشة.

- ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار استخدام التشفير من طرف إلى طرف.

- سيتم فتح محادثة جديدة مع التشفير التام بين الأطراف.