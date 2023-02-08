شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطوات التشفير التام بين الأطراف فى محادثات "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر
التشفير من طرف إلى طرفتوفر منصات الوسائط الاجتماعية المملوكة للميتا مثل WhatsApp و Facebook و انستجرام تشفيرًا شاملاً للمحادثات. تتم حماية رسائل الدردشة والمكالمات بحيث يمكنك أنت والشخص الذي تتحدث معه فقط رؤيتها أو سماعها أو قراءتها.
- افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي وانتقل إلى قسم DM.
- اضغط على أيقونة الجمع (+) المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا.
- اضغط على خيار بدء الدردشة المشفرة من طرف إلى طرف.
- اختر الحساب الذي تريد بدء محادثة آمنة معه، أو استخدم شريط البحث العلوي للبحث عن اسمه.
- اضغط على زر الدردشة المتاح في الجزء العلوي الأيمن.
- تمكين التشفير التام بين الأطراف في الدردشة الحالية
- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.
- انتقل إلى الدردشة التي تريد فيها تمكين التشفير من طرف إلى طرف.
- اضغط على اسم المستلم ، المتاح في الجزء العلوي من نافذة الدردشة.
- ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار استخدام التشفير من طرف إلى طرف.
- سيتم فتح محادثة جديدة مع التشفير التام بين الأطراف.