شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باكستان تفتح ويكيبيديا بعد حظر دام ثلاثة أيام.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعادت باكستان للمواطنين استخدام ويكيبيديا مرة أخرى، بعد ثلاثة أيام من قيام الدولة بحظر الموقع بسبب محتوى اعتبره المنظمون "تدنيسًا"، كما يشير موقع TechCrunch وفقا لتقرير engadget.
هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) "تدهورت" الوصول إلى ويكيبيديا الأربعاء الماضي ، محذرة مشغلي الموقع من أن لديهم 48 ساعة لإزالة محتوى معين أو مواجهة تداعيات، من الواضح أن ويكيبيديا اعترضت وحجبت منطقة التجارة التفضيلية الموقع في باكستان يوم الجمعة.
وطالب شريف اللجنة بتزويد مجلس الوزراء بتوصيات خلال أسبوع، وهذا لا يمنح أعضاء اللجنة الكثير من الوقت لتقييم وتحليل الاعتبارات العديدة التي تدخل في الإشراف على المحتوى بشكل كامل.
يذكر أن، ويكيبيديا هي موسوعة رقمية متعددة اللغات حرة المحتوى يستطيع أي شخص التحرير فيها بدون تسجيل، ويستطيع أي شخص الاستفادة من المحتوى، واستغلاله بهدف تجاري أو غيره وفقًا لترخيص الموسوعة، وهناك 317 نسخة من ويكيبيديا بلغات مختلفة.