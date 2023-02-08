شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باكستان تفتح ويكيبيديا بعد حظر دام ثلاثة أيام.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت باكستان للمواطنين استخدام ويكيبيديا مرة أخرى، بعد ثلاثة أيام من قيام الدولة بحظر الموقع بسبب محتوى اعتبره المنظمون "تدنيسًا"، كما يشير موقع TechCrunch وفقا لتقرير engadget.

وذكر التقرير، أمر رئيس الوزراء شهباز شريف المسؤولين بإلغاء حظر موقع ويكيبيديا بعد أن قرر أن الحظر "لم يكن تدبيرًا مناسبًا لتقييد الوصول إلى بعض المحتويات غير المرغوبة أو الأمور التي تنطوي على تدنيس"، وقال مكتب الشريف في بيان إن "العواقب غير المقصودة لهذا الحظر الشامل" فاقت "الفوائد، وفقا لتقرير engadget.

هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) "تدهورت" الوصول إلى ويكيبيديا الأربعاء الماضي ، محذرة مشغلي الموقع من أن لديهم 48 ساعة لإزالة محتوى معين أو مواجهة تداعيات، من الواضح أن ويكيبيديا اعترضت وحجبت منطقة التجارة التفضيلية الموقع في باكستان يوم الجمعة.

وفى الوقت نفسه، ينشئ شريف لجنة وزارية "لاستكشاف والتوصية بإجراءات تقنية بديلة لإزالة أو منع الوصول إلى المحتوى المرفوض المنشور على ويكيبيديا وغيرها من مواقع المعلومات على الإنترنت، في ضوء الحساسيات الاجتماعية والثقافية والدينية لدينا، على أساس التناسب " كما تم تكليف اللجنة بتقديم اقتراحات أخرى تهدف إلى "السيطرة على المحتوى غير القانوني بطريقة متوازنة".

وطالب شريف اللجنة بتزويد مجلس الوزراء بتوصيات خلال أسبوع، وهذا لا يمنح أعضاء اللجنة الكثير من الوقت لتقييم وتحليل الاعتبارات العديدة التي تدخل في الإشراف على المحتوى بشكل كامل.

يذكر أن، ويكيبيديا هي موسوعة رقمية متعددة اللغات حرة المحتوى يستطيع أي شخص التحرير فيها بدون تسجيل، ويستطيع أي شخص الاستفادة من المحتوى، واستغلاله بهدف تجاري أو غيره وفقًا لترخيص الموسوعة، وهناك 317 نسخة من ويكيبيديا بلغات مختلفة.