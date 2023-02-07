شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطرح مميزات جديدة علي الحالة "Status" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخل واتساب بعض التحديثات الجديدة إلى Status، وهي الميزة التي تم تقديمها في عام 2017 كإجابة على Snapchat و Instagram Stories، إحدى الإضافات الرئيسية هي ميزة تسمى الحالة الصوتية والتي تمنحك القدرة على ضبط الملاحظات الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية كتحديثات الحالة، تسميها الشركة طريقة أكثر خصوصية لتقديم التحديثات، خاصة إذا كنت تشعر براحة أكبر في التحدث بدلاً من الكتابة أو إنشاء مقطع فيديو.

تحديث رئيسي آخر هو ميزة تسمى محدد الجمهور الخاص والتي تتيح لك اختيار من يمكنه عرض تحديثات الحالة الخاصة بك، حيث يتيح لك تحديد جمهورك لكل تحديث حالة تقوم به، مما يوفر مزيدًا من التحكم الدقيق والراحة من إعدادات الخصوصية الحالية، وفقاً لموقع engadget.

كتب واتساب إذا كنت شخصًا إيموجيًا أكثر، فقد قدم واتساب أيضًا ردود فعل الحالة، مما يوفر "طريقة سريعة وسهلة للرد على تحديثات الحالة من أصدقائك أو جهات الاتصال المقربة"، ويتيح لك الرد على أي حالة ببساطة عن طريق التمرير عليها والضغط على واحد من ثمانية رموز تعبيرية، بدلاً من استخدام وسائل أخرى مثل النصوص والرسائل الصوتية والملصقات.

تضع حلقات ملف تعريف الحالة حلقة حول ملف التعريف الخاص بك عند مشاركة تحديث الحالة، وتكون مرئية في قوائم الدردشة وقوائم المشاركين في المجموعة ومعلومات الاتصال.

تم الإعلان مسبقًا عن بعض الميزات الجديدة (ردود فعل الحالة وحلقات الملف الشخصي ومعاينات الارتباط) ، ولكن يتم الآن إبرازها كمجموعة من تحديثات الحالة، وفقًا لملاحظات WaBetaInfo، ويتم طرح الميزات الجديدة للمستخدمين على مستوى العالم وستكون متاحة للجميع "في الأسابيع المقبلة".