شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتخلى عن تجربة WebKit لمحركها الخاص فى Chrome لنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلب سياسات متجر تطبيقات Apple أن يستخدم متصفح Chrome على iOS محرك WebKit بدلاً من Blink المعتاد وفقا لتقرير engadget.

ولاحظ السجل أن Google بدأت مؤخرًا العمل على تجربة من شأنها نقل Blink إلى iOS، و يقتصر المشروع على تطبيق "content_shell" الذي تم تجريده بدلاً من Chrome ، ويؤكد فريق Chromium الذي يعمل على هذا الجهد أنه ليس "منتجًا قابلاً للشحن". تقول الشركة إنه يهدف فقط إلى اختبار أداء الرسومات والإدخال.

وفي بيان قال متحدث باسم Google لـ Engadget أن منفذ Blink ليس سوى "نموذج أولي" يمثل جزءًا من مبادرة أكبر مفتوحة المصدر. لن يكون متاحًا للجمهور، وستواصل الشركة "الالتزام" بقواعد Apple.

ومع ذلك، ليس من الواضح سبب رغبة Google في اختبار Blink على نظام التشغيل iOS في المقام الأول، وإذا ظلت سياسات Apple ثابتة ، فلن يُسمح لـ Google بإصدار أي برنامج قائم على Blink، فقط أولئك الذين لديهم خبرة كافية لتجميع وتشغيل content_shell يمكنهم تذوق التجربة.

ولكن التوقيت قد لا يكون من قبيل الصدفة، وتريد حكومة الولايات المتحدة من Apple و Google فتح منصتيهما، مما يمنح المستخدمين طرقًا لتثبيت التطبيقات التي لا تحكمها سياسات متجر الطرف الأول، وانتشرت الشائعات أيضًا بأن Apple قد تسمح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على iOS لإرضاء المنظمين الأوروبيين، وإذا خففت Apple من نهجها، فإن بداية Google في نقل Blink يمكن أن تساعدها في تبديل محرك الويب الخاص بـ Chrome بسرعة نسبيًا.

وتغيير من هذا القبيل يمكن أن يهز المنافسة بين المتصفحات على نظام iOS، تساعد متطلبات WebKit من Apple نظريًا على الأمان من خلال الحد من سبل استغلال الويب، ولكنها أيضًا تمنح متصفحات الطرف الثالث طرقًا أقل للتميز - لا يمكنهم استخدام محركات مخصصة قد تكون أسرع أو محملة بالميزات أكثر من Safari من Apple.

كما هو الحال في Android أو سطح المكتب، سيقدم المتصفح البديل أكثر من مجرد واجهة مختلفة.

يذكر أن محرك البحث WebKit ويب كيت يعرف أيضًا باسم المحرك المستعرض، ويعرض صفحات الويب التي تحتوي على تعليمات برمجية Javascript و HTML و XML ويوفر التمثيل المرئي، كما يدير Webkit أيضًا تاريخ الصفحات التي تمت زيارتها مؤخرًا.