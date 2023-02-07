شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصينيون يحتفلون بالقمر الثلجى "العملاق" فى مهرجان الفوانيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل العالم بالقمر الثلجي المزدوج (البدر الكامل) وأيضا احتفل به مراقبو النجوم وأبهرهم شكله العملاق في سماء الدنيا وفى هذا التوقيت من كل عام يتم الاحتفال بالقمر الثلجي المكتمل الذي زين سماء العالم بشكله العملاق في مهرجان الفوانيس الصيني.

ويقوم الصينون من خلال المهرجان بالتقاط الصور حيث يرتفع القمر الثلجي الكامل فوق تماثيل الأرانب ويتم أيضا الاحتفال بمهرجان الفوانيس من كل عام في 5 فبراير 2023 في نيجيانج بمقاطعة سيتشوان الصينية، ويطلقون عليه اسم احتفال عام الأرنب.

ويتم التقاط الصورة المبهرة فيه من خلال تعريض مزدوج (التعريض المذدوج هومذج وتداخل صورتين ويتم تركيبهما مع بعض أى أن يقـوم المصور بتصوير القمـر ثـم تصـويـر منظر طبيعـي آخـر يـركـب عـلى صورة القمـر)، حسب ما نشر فى موقع SPACE.

وظهر بدر القمر الكامل لشهر فبراير في صور مذهلة في جميع أنحاء العالم، واحتفل به المحتفلون بمهرجان الفوانيس الصيني الذي يتم فيه تكرّيم أول قمر مكتمل في العام الصيني الجديد، وأيضا احتفل به رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، وأنار القمر الثلجي الكامل الرءوس وتألّق في السماء في صور مبهرة تشهد على إبداع الخالق، وعلى الرغم من كونه أصغر "ميكرومون" لعام 2023، كان القمر الثلجي الكامل هو أصغر قمر مكتمل في السنة بسبب المسافة التي كان القمر عندها من الأرض في مداره حول كوكبنا.

وكان القمر الثلجي الكامل لشهر فبراير لعامنا هذا، الذي يُطلق عليه اسم "الميكرونون"، لأنه نقيض للقمر العملاق وكان أصغر بنسبة تصل إلى 14٪ من القمر في أكبر مدى له، ومع ذلك، لم يتمكن معظم المراقبين من رؤية الفرق بينهما

ويحتفل به سنويا الصينيون في شكل كرنفال يطلق عليه مهرجان الفوانيس وليس الصنين فحسب بل في دول آسيوية أخرى وفي مجتمعات حول العالم بقدوم القمر، وهو الأول من السنة الصينية للأرنب، يكرم المهرجان الصينى الأسلاف المتوفين خلال يوان، الشهر الأول من التقويم القمري، وفقًا لموسوعة بريتانيكا.

وتم اكتشاف القمر بسهولة تامة من قبل رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، كما ذكر ذلك رائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA على تويتر.