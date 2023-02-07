شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. تويتر يختار الجدول الزمنى "المتابعة" افتراضيًا على نظامى iOS و Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير theverge أنه سيتم تعيين تطبيق Twitter على iOS و Android افتراضيًا لعرض آخر علامة تبويب للجدول الزمنى التى حددتها، سواء كانت قائمة "من أجلك" الخوارزمية أو قائمة "المتابعة" المتسلسلة زمنيًا.

وقال التقرير، طرحت الشركة هذه الميزة على الويب في أواخر شهر يناير بعد أن غيرت نظام تحديد الجدول الزمني الخاص بك في وقت سابق من ذلك الشهر.

ويعمل التطبيق الآن فى الغالب كما تتوقع، وإذا قمت بالتبديل إلى الجدول الزمني للمتابعة وأغلقت التطبيق، فسوف يعيدك إلى قائمة المتابعة في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق، وإذا تركته في علامة التبويب For You ، فسيكون هذا هو الخيار الافتراضى.

بينما ستستمر القوائم المثبتة في الظهور على طول الشريط العلوي ، فلن تتمكن من تعيينها كقوائم افتراضية، وبناءً على الاختبار الذي أجريته إذا تركت التطبيق في قائمة مثبتة، فسيتم تعيين صفحة For You كصفحة افتراضية إذا تم إخراج التطبيق من الذاكرة وتعين عليه إعادة التحميل.

وقبل أن يطرح Twitter القدرة على التمرير بين خطوطه الزمنية، كنت قادرًا على تعيين افتراضي عبر زر على شكل نجمة موجود في الزاوية اليمنى العليا، واختفى هذا الخيار مؤقتًا عندما تحولت الشركة إلى نموذج تمرير لاختيار الجدول الزمني الخاص بك، ولكن لحسن الحظ، عاد الآن، بغض النظر عن كيفية استخدامك للخدمة (ما لم تكن، بالطبع، تستخدم عادةً تطبيقًا تابعًا لجهة خارجية أو خدمة أخرى تستخدم API ).